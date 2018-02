'Záda bolí čím dál míň.' Martina Sáblíková zvládá plné tréninkové zatížení

Už za čtyři dny by se mohla česká výprava radovat z první medaile ze zimních olympijských her. V sobotu totiž čeká první start v Pchjongčchangu Martinu Sáblíkovou a k optimismu svádí lepšící se zdravotní stav české rychlobruslařky. Pchjongčchang, Kangnung 14:33 6. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová při tréninku | Foto: Pavel Lebeda | Zdroj: Český olympijský výbor

„Zatím nemám zprávy, že by něco falírovalo, všichni jsou zdraví, Martina je v ne optimálním stavu, ale v plném tréninku se záda nezhoršují a vypadá to dobře. Na ledě je den ode dne lepší a lepší,“ říká Radiožurnálu trenér Petr Novák stojící jen pár metrů od rychlobruslařského oválu v olympijském parku.

Martina Sáblíková na ledě odtrénovala vše, co si předsevzala, a pak ještě pózovala fotografům a rozdávala rozhovory pro zahraniční televizní štáby. Na jejím pohybu na ledě, ale i mimo něj není patrný byť jen náznak bolesti v zádech, která ji trápila v minulých měsících.

„Záda mě bolí čím dál tím míň, takže jsem spokojená, že se to pohnulo. V tréninku mě to prakticky vůbec neomezuje, maximálně to trošku cítím na rozjezdu, ale jinak je to celkem v pohodě,“ usmívá se Martina Sáblíková.

Ustupující bolest zad není ale jediným důvodem dobré nálady české medailové naděje. Při tréninku při vydýchání, ale hlavně po něm neustále klábosí s Nikolou Zdráhalovou a jejich hovor takřka pokaždé končí smíchem.

'Niki zraje jako víno'

Obě české reprezentantky se viditelně snadno udržují v dobré náladě. „Snažíme se, aby to bylo v pohodě. Je pět dní do startu a psychika a dobrá nálada bude hrát při závodech obrovskou roli,“ přemýšlí Sáblíková.

Optimismus jako by se přenášel i na trenéra Petra Nováka, který ve stejném duchu mluví o ambicích české trojice, tedy kromě Sáblíkové se Zdráhalovou také o Karolíně Erbanové.

„Pořád platí, že Kája by měla bojovat o medaili na pětistovce a Martina na trojce. Uvidíme, co Niki. Lepší se den ode dne a zraje jako víno,“ pokyvuje hlavou Petr Novák a věří, že Nikola Zdráhalová dozraje třeba už v sobotním závodu na 3000 metrů, tedy v tom podle něj medailovém pro Martinu Sáblíkovou.