Poloviční úspěšnost na úvod. Kvalifikaci skokanů zvládli jen Koudelka s Poláškem

Česká olympijská účast v Pchjongčchangu odstartovala 8. února 32 minut po první hodině odpoledne českého času. Ze středního můstku se ke svému kvalifikačnímu pokusu spustil Viktor Polášek se startovním číslem 3. Skočil 88 metrů.

„Je to těžké, moc nevím, co na můstku dělám. Ráno při tréninku jsem udělal relativně normální skoky, ale teď mi zas přijde, že nevím, co bych měl udělat. Snažím se dělat pořád to samé, ale neletí mi to,“ řekl Radiožurnálu po svém pokusu Viktor Polášek.

20letý mladík po skoku musel chvíli čekat, po několika minutách ale už měl jistotu, že postoupí do sobotního závodu, byť ze 47. místa.

Mnohem hůře se dařilo Vojtěchu Štursovi, který doskočil jen na 83 a půl metru a skončil v sedmičce závodníků, která se do závodu nedostala. Ještě o dva a půl metru méně zaznamenal Čestmír Kožíšek. Dvojice neúspěšných kvalifikantů porazila pouze Turka Ipcioglua a dva Estonce.

Roman Koudelka potvrdil, že se mu z českého týmu zatím v Pchjongčchangu daří nejlépe. Skočil 97 a půl metru, dostal i dobré stylové známky a v kvalifikaci skončil 24.

„Byl jsem docela nervózní, ale nahoře jsem se toho dokázal zbavit a skok nebyl úplně špatný. Není to to, co bych chtěl před sezonou, ale na tu bídu, kterou letos předvádím, to vůbec špatné nebylo a chtěl bych na to navázat i v sobotním závodě,“ těší se Roman Koudelka

Kvalifikaci ovládli Němci a Poláci. Vyhrál Němec Andreas Wellinger o osm desetin bodu před Polákem Kamilem Stochem. O další dva body zpět skončil Dawid Kubacki, který těsně porazil Richarda Freitaga.

Závod na středním můstku za účasti Romana Koudelky a Viktora Poláška začne v sobotu v půl druhé odpoledne českého času.