Už aby to vypuklo, těší se Pančochová. Ve snowboardovém areálu se pořád pracuje

Eva Samková, Ester Ledecká, ale třeba i Šárka Pančochová. Všechny tyto české dívky budou na hrách v Jižní Koreji bojovat o olympijské úspěchy ve snowparku v Bokwangu . Ten sice nepřipomíná klasické zimní středisko, jak ho známe třeba z Evropy, ale na závodních tratích je sněhu dost a areál potřebuje už jen poslední drobné úpravy. Bokwang 14:52 6. února 2018

V jihokorejských horách vane svěží až mrazivý vítr, do toho dělníci sypou bagrem kamení na cestu, aby se diváci v pátek nebořili do bláta. Teplota vzduchu je sice kolem minus deseti stupňů, ale pod celodenním sluncem a nohama dobrovolníků se na pěšině k tribunám dělá hnědá mazlavá hmota.

Přestože na okolních svazích, které připomínají spíš zalesněné Brdy než Alpy, je jen málo sněhu, tratě jednotlivých disciplín vypadají skvěle. O co nejlepší výsledek tu bude bojovat ve slopestylu Šárka Pančochová.

„Už se těším, bylo to docela dlouhé, je to rok a půl, než přijde olympiáda, už jsem připravená, aby to všechno vypuklo,“ těší se pro Radiožurnál na svah Šárka Pančochová, která byla na olympiádě v Soči před čtyřmi lety ve slopestylu pátá, když finále opouštěla s prasklou helmou a otřesem mozku.

Do areálu v Bokwangu přijdou diváci také na snowboardcross, akrobatické skoky na lyžích, jízdu v boulích, paralelní obří slalom snowbordistů a také závod v U-rampě. Pod dojezdy všech šesti disciplín už stojí mohutné konstrukce pro fanoušky, na kterých se ale neustále pracuje.

Menší než v Soči

Přemrzlý sníh křupe pod nohama a v následujících dnech má v nejzápadnějším místě olympiády v Jižní Koreji ještě přituhnout. V noci tady můžeme čekat kolem minus 25 stupňů.

„Taková zima není úplně ideální, ale uvidíme, jak to pojede. Hlavně aby sníh nebyl přemrzlý,“ přemýšlí Pančochová.

Zatím to ale nevypadá, že by se přání snowboardistky, která nastoupí do kvalifikace slopestylu v neděli, vyplnilo. Může se ale těšit na mohutné, ale ne zase tak extrémní skoky, jako byly před čtyřmi lety v Soči.

„Bude to trošku menší. Jeli jsme tu před dvěma lety a bylo to dobré, příjemná velikost, nebylo to nijak předimenzované,“ doplňuje Šárka Pančochová v 27 letech před svými už třetími olympijskými hrami.