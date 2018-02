Kvalifikace zrušena. Finále slopestylu pojedou všechny snowboardistky včetně Pančochové

Kvalifikace slopestylu měla pro snowboardistky začít v půl šesté ráno, v Koreji ale komplikuje soutěže silný vítr, jeho rychlost v horách místy překračovala 70 kilometrů za hodinu. Soutěž byla nejdříve dvakrát posunuta, ve čtvrt na sedm definitivně zrušena.

Podle původního rozhodnutí se měla jet kvalifikace v pondělí před plánovaným finále, pořadatelé ale nakonec rozhodli, že do boje o medaile pustí všech 27 závodnic. Jen místo plánovaných tří jízd se pojedou dvě.

„Lepší pro mě by měl být slopestyle. Moc jich nebylo a moc jsem jich nejela, těším se na to. Big Air bude náročnější, protože tam mají holky víc triků, kde by mě mohly překonat, ve slopestylu pojedu na styl,“ řekla Radiožurnálu ještě před zrušenou kvalifikací Šárka Pančochová.

Finále slopestylu je naplánováno na pondělní dvě hodiny českého času.

Vítr komplikuje i další disciplíny nedělního programu, vedle snowboardingu museli pořadatelé odložit také mužský sjezd, který je nově naplánován na čtvrtek.