Olympioniky čeká na zahájení velká zima, Češi dostanou kapesní ohřívače

V pátek v pravé poledne českého času začnou v Pchjongčchangu zimní olympijské hry. Sportovci se v Jižní Koreji musejí vyrovnávat s nepříjemnou zimou a to samé je bude čekat i na olympijském stadionu během slavnostního ceremoniálu. Organizátoři ale dělají všechno pro to, aby sportovce zima neodradila. Pchjongčchang 10:12 9. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští olympionici na slavnostních přivítání | Foto: Pavel Lebeda | Zdroj: Český olympijský výbor

„Sportovci přijedou autobusem přímo na stadion, kde budou čekat ve vytápěném stanu, kde budou mít k dispozici všechno, aby byli pohodlně v teple. Všichni včetně diváků potom dostanou balíček, ve kterém bude speciální ohřívač rukou. Ti, co zůstanou až do konce, budou mít možnost ohřát se ve stanu. Pro pohodlí sportovců uděláme prostě všechno,“ slibuje Cristophe Dubi, výkonný ředitel olympijských her.

Olympionici na tribunách. Samková bude fandit spolužačce, bobisté chtějí na hokej Číst článek

A přístupy českých sportovců k polednímu ceremoniálu jsou různé.

„Říkali jsme si, že bychom se šli podívat jen do hlediště, kde je možnost kdykoliv odejít a kde nemusíme během celého ceremoniálu stát,“ řekl Radiožurnálu třeba skokan na lyžích Viktor Polášek.

Jiný skokan, Lukáš Hlava, rovnou přiznal, že dodrží tradici a nepůjde. Ale třeba lyžař a olympijský nováček Ondřej Berndt se na zahájení těší.

„Jo, jdeme. Bude asi zima, ale jsem tady poprvé, takže půjdu. Honza Hudec mě akorát strašil, že se tam vždycky čeká tři hodiny a že tam asi zmrzneme,“ usmívá se Berndt.

Zima by ale sportovce neměla odradit, což si myslí i šéf české mise Martin Doktor.

„Hodně se jich omlouvalo, ale to je způsobeno spíš tím, že druhý a třetí den závodí. Myslím, že se všichni bojíme, že promrzneme. Máme pro ně připravené takové ty teplé pytlíky, co se rozmačkají a začnou hřát. Pak dostanou ještě další na ruce a na nohy, takže věříme, že to nakonec nebude tak strašné,“ doufá Doktor.

Zhruba jako sáček s rýží jsou velké ony hřející pytlíky na ruce. Stačí je chvíli promnout a pak držet v kapse. To se ale nebude týkat minimálně jediné české sportovkyně - snowboardistky Evy Samkové, která bude v ruce místo sáčku držet českou vlajku.