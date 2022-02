Bojovala jsem o medaili ve dvou sportech, fanoušci si to mohli užít, těšilo Ledeckou

Ester Ledecká má za sebou už třetí olympijské hry. V Pekingu díky zlaté medaili na snowboardu a pak čtvrtému a pátému místu na lyžích je nejlepší českou reprezentantkou. Na olympijský zázrak z Pchjongčchangu z roku 2018 nenavázala, i tak ale byla se svými výkony v Číně spokojená. Peking 9:05 19. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká během olympijského závodu super-G. | Foto: Christian Hartmann | Zdroj: Reuters

„Jsem pyšná na to, že jsme s týmem odvedli skvělou práci a že jsem mohla závodit a bojovat o medaile ve dvou sportech a čtyřech disciplínách. To mi přijde naprosto unikátní a skvělé. Navíc jsme vybojovali zlato a čtvrté a páté místo, to je úžasné,“ zrekapitulovala Ester Ledecká v pár sekundách své největší olympijské úspěchy v Pekingu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ester Ledecká byla nejúspěšnější Češkou na olympiádě v Pekingu. Více v příspěvku Barbory Kovaříkové

Díky vítězství v paralelním obřím slalomu na snowboardu, pátému místu ze superobřího slalomu na lyžích a čtvrtému v kombinaci je Ledecká nejúspěšnější českou olympioničkou z těchto her. Na vavřínech ale rozhodně neusíná, sama už teď říká, že má co dohánět.

„Bylo by dobré zapracovat na slalomu, jestli ještě budou nějaké kombinace, což doufám, že budou. Ve sjezdu i super-G mám pořád na čem pracovat. Ale je dobré, že jsme se posunuli tak daleko, že veřejnost očekává, že bych na lyžích mohla bojovat o medaile. Že to není jako před čtyřmi lety, kdy to bylo obrovské překvapení. Takže fandí a o to víc si to mohou užít,“ řekla Ledecká.

Dvořákův čtyřbob je v polovině soutěže až na 22. příčce, vedou favorizovaní Němci Číst článek

Česká obojživelnice zkrátka potvrdila i na těchto olympijských hrách, že pořád dokáže kombinovat dva různé sporty na té nejvyšší úrovni. A to i přes to, že to vyžaduje souhru celého týmu, jak potvrdil lyžařský trenér Tomáš Bank.

„Byl to složitý úkol, před super-G nestála asi osmnáct dní na lyžích, takže jsme museli přípravu nahustit. Výsledky jsou samozřejmě úžasně dobré. O medaili jsme chtěli bojovat, škoda, ale nechybělo na ně moc, takže jsme spokojení,“ uvedl Bank.

Ledecká se teď chce dát do kupy hlavně po zdravotní stránce. Ráda by ale stihla už další Světový pohár na lyžích ve švýcarské Crans Montaně, který je na programu příští týden.