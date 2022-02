Hodnotím to pozitivně, říká krasobruslař Březina o osmém místě v premiérové týmové soutěži

„Jsem ráda, že jsme si tu týmovou soutěž vyjeli, protože už proto, že to byla moje první olympiáda, tak jsem si říkala, že si to aspoň vyzkouším, než pojedu úplně na ostro. Super, že to takhle vyšlo, a ještě lepší bylo, že jsem to takhle dobře zajela,“ vypráví Eliška Březinová, která stejně jako Jelizaveta Žuková a sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi na hrách v týmové soutěži debutovala.

Olympijské zkušenosti měli do té doby jen Martin Bidař a Michal Březina. Ten ocenil výkony všech členů družstva.

„Hodnotím to pozitivně. Možná se mohlo bojovat o to jedno lepší místo. Nikdo jsme sice nezajeli stoprocentně, ale všichni jsme zajeli tak, že jsme byli spokojení. Sice tam byly malé chybičky, ale nebylo to nic, co by se muselo nějakým způsobem opravovat,“ říká Březina.

Jeho sestra Eliška uzavřela první kolo, které rozjeli zbylí krasobruslaři už před dvěma dny. Její cíl byl před krátkým programem jasný.

„Šla jsem tam s tím si to užít, předvést, co umím, a to se docela povedlo,“ usmívá se Březinová.

Češi skončili v týmové soutěži osmí. Mezi nejlepší pětici postoupili krasobruslaři olympijského týmu Ruska, USA, Japonska, Kanady a Číny. O vítězství se rozhodne v pondělí.