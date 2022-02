Peking, den 2: Sáblíková těsně bez medaile, další výhra hokejistek a dvojitý nezdar curlerů

Když dojela do cíle s časem 4:00,34, šla do vedení. „Věděla jsem, že budu nejhůře pátá, což je pro mě neuvěřitelné. Potom, co mám všechno za sebou,“ řekla majitelka šesti olympijských medailí.