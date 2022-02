Jel jsem si pro medaili, mrzí sjezdaře Zabystřana. Nadějně rozjetou alpskou kombinaci zastavil pád

Kombinaci olympijského závodu vyhrál Johannes Strolz. Rakušan se z triumfu radoval 34 let poté, co v Calgary zvítězil jeho otec Hubert. Jan Zabystřan mohl být první ze své rodiny, kdo olympijskou medaili získá – vytvořil si slušnou pozici devátým místem ve sjezdu. Ve slalomu ale chyboval, vypadl a závod nedokončil. V cíli, kam dojel už mimo trať, s ním mluvil reportér Radiožurnálu. Peking 11:01 10. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český sjezdař Jan Zabystřan | Foto: Christian Hartmann | Zdroj: Reuters

V olympijském závodě mít připsaný výsledek nebudete, přestože po prvním kole to bylo velice solidní deváté místo. Proč to ve slalomu nevyšlo?

Nedokážu to úplně říct. Jel jsem tak, abych měl medaili, protože po sjezdu to bylo rozjeté skvěle. Slalom mi bylo postavený skoro na míru. Byla tam jedna setina a nejednou jsem byl na zemi, je to moje častá chyba. Bohužel už se s tím nedá nic dělat, snažil jsem se jet na plný plyn, ale nevyšlo to.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s českým sjezdařem Janem Zabystřanem

Byl jste opravdu nastavený tak, že chcete z devátého místa útočit na medaili? Podobně to zkusil i Alexix Pinturault, kterému to taky nevyšlo...

Určitě. Přede mnou byli dva slalomáři, za mnou také dva slalomáři a věděl jsem, že ty ostatní můžu i s nějakou ztrátou určitě porazit. Ale chtělo to jet na 101 %. Já jsem tak jel, ta chyba mě strašně mrzí.

Byla to taktika, kterou jste zvolil, když jste viděl výsledky sjezdu? Protože tam jste byl necelou sekundu a půl za vedoucím Kildem, což je úžasná „ztráta“.

V kombinaci si vždy věřím více ve slalomu, jsem tam rychlejší. S touto ztrátou jsem do toho šel s tím, že medaile mohla být. Chtěl jsem předvést co nejlepší jízdu, moc dlouho jsem jí ale nepředvedl. Omlouvám se všem, kteří brzy ráno vstávali. Sjezdař Zabystřan během nadějně rozjeté alpské kombinace spadl, titul slaví Rakušan Strolz Číst článek

Když se podíváte na odstupy, které jsou, tak v první desítce stačilo mít „jen“ tři sekundy. Myslíte si, že v součtu slalomu a sjezdu byste dokázal mít tento odstup na Johannese Strolze?

Doufám, že ano. Trénovali jsme tady spolu, jezdili jsme tak podobně, on možná trochu rychleji. Říkal jsem si, že kdyby mi vyšla jízda, mohl to být hodně hezký výsledek. Nechtěl jsem nějaké desáté místo s velkým rozestupem, chtěl jsem pořádný výsledek, ale bohužel to nevyšlo.

Petra Vlhová naznačovala, že bylo při jejím závodě hodně složité přizpůsobit se místnímu sněhu, protože je uměle vytvořený. Máte podobný dojem?

Určitě, první sjezdy během tréninků tady byly šílené. Zaostával jsem pět a půl sekundy od vítězného Kildeho, dneska jsem za ním byl už jen vteřinu a půl. Sníh jsem pomalu dostával do nohou. Je potřeba si na něj zvyknout, ale ve slalomu jsem to ani nestihl, když jsem zvládl jen pět bran. Je to škoda.