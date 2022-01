Snowboardistka Maděrová se těší na první olympiádu, po zkušenostech s covidem téměř nevychází z domu

„Bylo to pro mě překvapení, už jsem se smiřovala s tím, že to nevyjde. Ale ráno jsem se vzbudila a asi za deset minut mi přišla zpráva, že pojedu. Bylo to skvělé,“ popsala Radiožurnálu studentka střední průmyslové školy stavební v Liberci moment, kdy se dověděla, že si může balit věci do Pekingu.

Nejlepší výsledek Maděrové ve Světovém poháru v paralelním obřím slalomu je 26. místo, které si vyjela v prosinci v italské Cortině d'Ampezzo.

Tam dominovala Ester Ledecká, která už kvalifikaci ovládla nevídaným způsobem – s více než třísekundovým náskokem před druhou Ruskou Nadyršinovou.

„Ester je prostě nejlepší. Nevím, jak to dělá, kdybych to věděla, snažím se to dělat taky. Je to zvláštní, nemyslím, že se někdy někde stalo, že by byl takový rozdíl mezi první a druhou příčkou,“ hovoří Zuzana Maděrová o svém velkém reprezentačním vzoru a přemýšlí nad tím, proč je Ledecká a snowboardu tak dominantní.

„Je schopná utáhnout pánské prkno, což je jeden z důvodů, proč jede tak rychle. Určitě je tam ale i ta krátká stopa, která se učí časem a věkem, a Ester má ze ‚svěťáku‘ naježděno asi nejvíce ze všech.“

A to i přesto, že Ledecká odjela na snowboardu za poslední tři sezony Světového poháru jen pět závodů. Mužská prkna jsou širší, delší a tvrdší a hůř tak zatáčí, ale pokud to někdo zvládne, tak jede rychleji.

Spíš než soutěžní stres ale teď na Maděrovou doléhá covidová situace, když musí mít stejně jako ostatní před odletem tři negativní PCR testy.

„Bojím se toho strašně. Jsem kromě tréninku posledních deset dní pořád zavřená doma. Trénink, domů, trénink, domů. Nechodím si nakoupit jídlo, vozí mi ho za dveře. Měla jsem covid minulé jaro a byla jsem po něm asi dva měsíce úplně bez fyzičky. I vleže jsem měla tepovku 110–120 za minutu, úplně nesmyslná čísla,“ vzpomíná osmnáctiletá Zuzana Maděrová.

Teď už ale žádné následky covidu nepociťuje, do Pekingu odletí v pondělí. Většina české výpravy, zhruba dvě třetiny všech sportovců, vyrazí do Číny ve čtvrtek večer.