Šéf olympijské výpravy Doktor vyhlíží přílet českých sportovců, postele jim musí připravovat osobně

Ve čtvrtek odletá první část českých sportovců do dějiště olympijských her. V Pekingu už se připravují na jejich příjezd do olympijské vesnice. Vše tam ale probíhá za přísných hygienických opatření, postele pro 80 sportovců tak musí šéf české výpravy Martin Doktor připravovat osobně. Peking 11:51 27. ledna 2022

Výhled z hlavního centra pro média na olympijských hrách v Pekingu | Foto: Fabrizio Bensch | Zdroj: Reuters

„Co se týká úklidových čet, techniků a dalších pracovníků, chodí většinou úplně zahalení v těch bílých skafandrech se štíty,“ popisuje Radiožurnálu z Pekingu šéf české výpravy Martin Doktor.

Sám už je na místě a snaží se vše připravit co možná nejlépe na příjezd sportovců a jejich doprovodu. K dispozici má k sobě jen dva členy organizačního týmu české výpravy, pořadatelé mu ještě přidělili několik asistentů z řad čínských dobrovolníků.

„Ve všech případech nám chtějí pomoct. Tito asistenti jsou naší spojkou na další oblasti, které potřebujeme zajistit, jako třeba doprava, nebo když je tu něco rozbitého. Ti chudáci tady ale nesmí dělat téměř nic, nesmí jíst, nesmí se napít, vždy musí odejít relativně daleko do míst, kde se můžou občerstvit. Takže i pro ně je to náročné,“ popisuje podmínky pro místní dobrovolníky Doktor.

I když jsou asistenti ochotní, jsou práce, se kterými Martinu Doktorovi odmítají pomoci. Ne snad, že by nechtěli, ale z hygienických důvodů nesmí.

„Teď tady s kolegyní Blankou přehazujeme matrace všem sportovcům v baráku vlastně ve dvou, protože tady nás holt víc není. A pak je musíme i povlékat, protože asistenti mají jasně řečeno ‚ne‘ a postele si musíme řešit my,“ vysvětluje Doktor.

Povléct matrace musí Martin Doktor stihnout do příletu první části výpravy. Skoro 80 sportovců a podobný počet doprovodného týmu odletí do Pekingu krátce před 20. hodinou.

Jedná se o jediný přímý let z Prahy. Navíc český tým bude mít na letišti samostatný koridor k odbavení, dokonce letadlo počtem sedadel daleko převyšuje počet cestujících.

„Osobně si myslím, že to bude pohodová cesta. Myslím, že jediné potíže mohou nastat tady na letišti, kdy doopravdy nevím, jak Číňané budou zvládat dny, kdy přijíždí velké výpravy. To bývají drobné zmatky. Tady slibovali, že otevřou ještě nějakou další část letiště, tak doufejme. Nezbývá nám než věřit, my s tím nic jiného neuděláme,“ říká před příletem prvních českých sportovců do Pekingu Martin Doktor.

Olympijské hry začnou 4. února. To už budou mít za sebou první zápasy curleři i hokejistky.