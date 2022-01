Čínská olympijská bublina. Jak bude fungovat systém, který má ochránit účastníky před koronavirem?

Zimní olympijské hry v Pekingu se blíží a Čínu čeká velká výzva. Země, která po dobu pandemie koronaviru neváhala uplatňovat tvrdá opatření a restrikce, se připravuje na jednu z největších sportovních událostí roku. Kromě sportovišť jsou tak připravené i ochranné ploty, stovky policistů a desítky karanténních hotelů, které jsou součástí propracované bubliny, jenž má zajistit hladký průběh akce. Peking (Čína) 12:57 24. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sportovce čekají na olympijských hrách v Pekingu přísná opatření | Foto: Fabrizio Bensch | Zdroj: Reuters

Čína v pondělí ohlásila jen 18 nových případů místní nákazy, z toho šest v Pekingu, přesto i v kontextu možného šíření varianty omikron přistupuje k olympijským hrám s maximální opatrností. Necelé dva týdny před začátkem slavnostním zahájením vláda nařídila testování dvěma miliónům obyvatel pekingské čtvrti Feng-tchaj poté, co se v ní objevilo 25 případů nákazy.

Cesta do Číny

Jak informuje CNN, v Pekingu už se pohybuje přes dva tisíce účastníků her, celkový počet sportovců, novinářů a lidí v realizačních týmech, kteří se dostanou do olympijské „bubliny“ se má vyšplhat na 11 tisíc. Nutno připočítat další tisíce pracovníků a dobrovolníků.

Samotný přílet do dějiště olympijských her není nic jednoduchého. Návštěvníci musí dva týdny před odletem omezit osobní kontakty a zaznamenávat své zdravotní údaje do aplikace My 2022. Oficiální aplikaci olympijských her, která je pro účast povinná, ale experti označili za nedostatečně zabezpečenou a doporučili cestujícím do Pekingu přivézt si jednorázové telefony.

Dále je povinný jeden test před odletem a jeden test po příletu. Speciální autobus doprovázený policií pak přicestovalé hosty dopraví na hotel.

V rámci strategie „nulové covidové tolerance“ musí mít všichni účastníci dokončené očkování, v jiném případě musí nastoupit do třítýdenní karantény.

Co se týče diváků, ke vstupenkám se nedostane čínská veřejnost, ani zahraniční fanoušci. Lístky budou distribuovány pouze vybraným skupinám lidí.

Denní testování

Testování budou účastníci podobně jako v Japonsku zažívat každý den. Mezinárodní olympijská komise nespecifikovala počet testů, které dosud proběhly, ale 1,53 % těch, které byly vykonané ihned po příjezdu, bylo pozitivních. U návštěvníků, kteří se do dějiště her už dostali, bylo pozitivních 0,02 %.

„Všechny zaznamenané případy byly vyhodnocené jako importované. K žádné nákaze uvnitř ‚uzavřeného okruhu‘ nedošlo,“ stojí v prohlášení.

Co se stane s těmi, kterým vyjde test pozitivně? Olympijské hry pro ně prakticky skončí. Symptomatičtí budou převezeni do zdravotního zařízení a asymptomatičtí musí zaznamenat dva negativní PCR testy po sobě, aby se mohli vrátit zpět do bubliny.

Pořadatelé nakonec snížili citlivost testu z plánovaných 40 cyklů množení viru na 35, což snižuje šanci pozitivního testu pro ty, kteří covid prodělali nedávno.

‚Uzavřený okruh‘

V případě letošních olympijských her je opravdu trefnější název „uzavřený okruh“ než bublina, v Pekingu bude fungovat systém „minibublin“, které spojují tři zóny - areál pro sporty na ledě, areál pro alpské lyžování a areál, kde budou probíhat skoky na lyžích, klasické lyžování a snowboarding.

Tato místa, které dělí až 190 kilometrů, jsou propojené dráhami pro vysokorychlostní vlaky a dálnicemi, na kterých bude mít olympijská kyvadlová doprava vlastní jízdní pruh.

Další speciální opatření? Zaměstnanci budou mít například při hokejových zápasech zabudované teploměry v podpaží svých úborů, které spustí upozornění, pokud něčí teplota přesáhne 37,3 °C. V hlavním centru pro média pak občerstvení a nápoje připravují a servírují roboti.

„Všechna data ukazují, že kombinace denních PCR testů a striktních opatření dělá z ‚uzavřeného okruhu‘ bezpečné místo,“ prohlásil Mezinárodní olympijský výbor.

„Vzhledem k vysoké přenositelnosti nové varianty je jisté, že k případům nákazy dojde,“ řekl CNN vysoký představitel odboru globálního zdraví americké Rady pro zahraniční vztahy Yanzhong Huang s tím, že bezprecedentní opatření vytvořená čínskou vládou mají přesto velkou šanci na úspěch.

Olympijské hry začínají 4. února slavnostním ceremoniálem a končí 20. února. Česká výprava bude podle očekávání v Pekingu v rekordním počtu, jistou účast má přes sto sportovců.