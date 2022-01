Samková na olympijské hry do Pekingu nepojede. Nestihla doléčit zlomeniny kotníků

Eva Samková se nestihla zotavit z prosincového zranění a do Pekingu na zimní olympijské hry neodcestuje. Snowboardcrossařka to uvedla v tiskové zprávě. Podle lékařů by účast znamenala riziko i pro civilní život. Byo to podle ní těžké, ale správné rozhodnutí. Momentálně se chce soustředit na uzdravení.

