Čeští sportovci poznávají olympijskou vesnici, Sáblíková si pochvaluje rychlobruslařskou halu

Čeští sportovci se zabydlují v Pekingu, kde budou soutěžit na olympijských hrách. Slavnostní zahájení bude za šest dní, ale někteří z nich začnou už výrazně dříve. A tak zatímco část výpravy po svém příletu do Číny spěchala na sportoviště, jiní se koukali, jak to na místě funguje. Peking 17:22 29. ledna 2022

„V olympijské vesnici v Pekingu už jsme skoro den a půl a zatím panuje velká spokojenost s ubytováním i se všemi věcmi, které se kolem nás dějí,“ říká curler Tomáš Paul.

Se svou spoluhráčkou, manželkou Zuzanou, zatím nemohl vyzkoušet halu, kde budou od 2. února hrát, a tak zatím při své olympijské premiéře objevovali, kde co je.

„Je tady rekreační centrum s virtuální realitou, kulečník, fotbálek, to už jsme všechno prošli. Organizace z pohledu českého olympijského týmu je samozřejmě perfektní a nálada je skvělá. Máme hrozně rádi naše uniformy, naší olympijskou kolekci. Doopravdy poznáte, když proti vám jde Čech, v tomhle jsme dost výjimeční,“ pochvaluje si Paul.

I když jsou odříznutí od okolního světa, nikomu z olympioniků to krátce po příletu vrásky nedělá. Na hotel se dostali bez problémů a ve vesnici mají vše, co potřebují.

„Musím říct, že je to tu velké, krásné, čisté a všechno funguje. Lidé umí anglicky, jsou milí, takže to tady opravdu dýchá olympiádou. Jsem hrozně ráda, že tu můžu být,“ říká rychlobruslařka Martina Sáblíková, která už se naopak do závodní haly dostala.

„Je velká a modrá, což je moje oblíbená barva. Krásná stometrová rozcvičující tartanová dráha. Úžasné místo i pro posilovnu, pro mě úplně geniální, nemůžu zatím říct nic špatného,“ říká česká sportovkyně, která už se účastní páté olympiády v kariéře.

„Moc se mi tu líbí, ve vlastních bytech to máme luxusní. Je to tu nádherné,“ říká česká hokejistka Denisa Křížová, která byla překvapená z toho, co její tým v Číně přivítalo. I když u kolektivních sportů je organizace o něco jednodušší.

„Tím, jak nic neorganizuju a jen chodím za spoluhráčkami a vedením, tak se mi tu líbí, já jsem v pohodě,“ směje se Křížová.

Kdo naopak tolik radosti nemá, jsou dva trenéři – skokanský Vasja Bajc a snowboardový Přemysl Vida. Oba mají pozitivní testy na koronavirus a do Pekingu zatím neodletí.