Věříme, že Rusové na olympiádu nepojedou, doufá majitel Alpine Pro. Sponzorství rušit nechce

Český olympijský výbor přišel o dalšího sponzora, i když tentokrát jen částečně. Plzeňský Prazdroj nechce kvůli účasti ruských a běloruských sportovců podporovat olympijské hry v Paříži. Další z oficiálních partnerů Alpine Pro s jejich účastí nesouhlasí, přislíbenou podporu ale hodlá dodržet. „Dodáváme oblečení sportovcům. Kdybychom odstoupili od smlouvy, tak bychom to nedodali. To si sportovci nezaslouží,“ říká majitel společnosti Václav Hrbek. Rozhovor Praha 20:32 19. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Představení české olympijské kolekce pro olympijské hry v Paříži | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: Profimedia

Slyšeli jsme o společnostech, které přehodnotí svůj vztah s Českým olympijským výborem. Chystáte to i vy?

To je vážná věc. S účastí Rusů i Bělorusů na olympiádě dlouhodobě nesouhlasíme, což říkáme od začátku. Vyvíjeli jsme tlak, aby tam nejeli, a stále věříme, že se tam nepojedou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Liberty Ostrava bez energie. Další mobilizace na Ukrajině. Rusové na Olympiádě. Poslechněte si odpolední publicistiku s Věrou Štechrovou

Pravdou je, že jsme ve speciálním postavení, kdy dodáváme oblečení českým sportovcům. Kdybychom odstoupili od smlouvy, tak bychom jim to oblečení nedodali, což je silná negativní věc a ti sportovci si to nezaslouží. Nějaký protest zvažujeme, ale určitě ne odstoupení od smlouvy.

Znamená to, že vaše podpora se týká jen českých olympioniků a ne samotných olympijských her v Paříži?

Ano. My jsme partnerem pouze Českého olympijského výboru.

Chcete vyvíjet tlak, aby Mezinárodní olympijský výbor přehodnotil účast Rusů a Bělorusů v Paříži. Máte nějakou konkrétní představu, jak to budete dělat?

Osobně jsem byl v Lausanne v sídle Mezinárodního olympijského výboru a s marketingovým ředitelem jsme to diskutovali. Vypadalo to, že chápe naší pozici zemí střední a východní Evropy. Globálně ale náš region nemá takovou sílu.

‚To rozhodnutí nechápu.‘ Olympiáda s Rusy nemusí být definitivní, trumfy drží i sponzoři Číst článek

Vypadalo to, že pro to budou mít pochopení a rozhodnou se třeba jako Světová atletika, která Rusy a Bělorusy na olympiádu pustit nechce. Šéf výboru Bach ale rozhodl, jak rozhodl, a poškodil Mezinárodní olympijský výbor i olympijské kruhy.

Máte pocit, že Český olympijský výbor má páky, jak vyvíjet tlak na Mezinárodní olympijský výbor?

Myslím, že český výbor udělal všechno, co bylo v jeho silách. Naše malá země ale nemá takovou sílu mezi velkými mezinárodními hráči.

Koordinujete s ČOV nějaké další kroky?

Minulý týden bylo setkání partnerů a diskutovalo se to tam. Nic dalšího ale teď nemáme. Tuhle novou situaci, že další partner odstoupil od té spolupráce, komunikujeme. Na další partnery, které v té spolupráci pokračují, to samozřejmě vrhá negativní světlo.

My jsme do toho šli s tím, že olympijské kruhy jsou symbolem čistoty a vůbec nás na začátku nenapadlo, že taková situace může nastat. Radost z té situace nemáme a chceme jí vyhodnocovat. Stále ale věříme, že Rusové a Bělorusové do Paříže nepojedou.