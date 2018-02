Syn Karel spí s jeho fotkou. Nejen o skocích je kariéra, říká Roman Koudelka

Sezonu nemá podle představ, ví to. Ale stále je pozitivní. I díky manželce a synovi Karlovi. Ti na dálku podporují skokana na lyžích Romana Koudelku. Někteří lidé se ke mně otočili zády, říká. A internetové diskuse raději nečte. I o tom mluvil na olympijských hrách v Jižní Koreji. Rozhovor Pchjongčchang 11:27 19. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Koudelka má minci pro štěstí vždy u sebe | Foto: Pavel Lebeda | Zdroj: ČOV

V této sezoně nebývalo pravidlem, že by bodoval ve Světovém poháru. První bod získal na Turné čtyř můstků v Oberstdorfu, jeden. Pak se s německo-rakouským závodem rozloučil po třetím ze čtyř závodů. Na olympijských hrách v Jižní Koreji se dostal do druhého kola na velkém můstku.

Je pořád pozitivní a věří, že se to zlomí. Chápu, že je těžké odpovídat jinak, ale s Romanem Koudelkou jsem najednou z ničeho nic začal bavit i o jiných věcech, než jsou požadované sportovní výkony, body, čísla, statistiky a metry ve sportu, který upřímně nechápu.

Čtete internetové diskuse, kde lidé hodnotí skokanskou sezonu?

Převážně ne. Dřív jsem to dělal, ale teď už ne. Mladší kluci na to třeba koukají. Většinou to ale kritizují lidé, kteří nic nedokázali. Mám čisté svědomí a lidé kolem mě mohou říct, že jsem pro to udělal maximum. A že to nejde? To se prostě v našem sportu někdy stává. Určitě mě to ale neodradí od skákání. Ten sport miluju, dělám ho pro sebe, protože mě baví a budu ho dělat dál.

Máte zprávy o tom, jak závody sleduje syn Karel?

Karel mě trochu rozsekal, protože jsem odjel a hned druhý den mně manželka Andrea posílala fotku, jak Karel usíná s mojí fotografií, což mě strašně překvapilo a strašně dojalo. To bylo hrozně příjemné a hned se mi po něm začalo stýskat. Jsem šťastný, že je mám. Rodina je pro mě nejvíc.

To je to místo, kam utéct, když se skokansky nedaří?

Přesně tak. S Karlem na ty skoky myslet nemůžu. On mě vždycky pobaví a rozesměje. To jsou ti lidi, za kterými se budu vždycky vracet, ať se bude dařit, nebo ne. Vždycky u mě budou stát a to je to nejdůležitější. Snažím se být v klidu, ale sezona je pro mě velké zklamání. Hodně lidí mi věřilo, ale nedopadlo to. Věřím, že v našem sportu se to může měnit ze skoku na skok. Budu bojovat až do konce. Třeba to bude až v další sezoně, ale já věřím, že to jednou přijde.

Cítíte podporu z domova až sem do olympijské vesnice?

To cítím a velkou, ale když jsme sem jeli, říkal mi můj osobní trenér, že jsme trochu vysadili lidi, kteří jsou rádoby fanoušci. Hodně lidí se ke mně otočilo zády. Věřím, že kdybych tady udělal medaili, tak zase přijdou, ale tak to prostě v našem sportu a převážně v Česku je. Ale i proto vím, na koho se obrátit, a to je na tom to nejdůležitější a nejhezčí.