Další podezření z dopingu. Testem neprošla ruská bobistka Sergejevová

Bobistka Naděžda Sergejevová je druhým ruským olympionikem s pozitivním dopingovým testem na hrách v Koreji. Země, která je kvůli systematickému dopingu suspendována a jen vybraní její sportovci mohou v Pchjongčchangu soutěžit pod neutrální vlajkou, má další velký problém. Pchjongčchang 11:38 23. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská bobistka Naděžda Sergejevová v soutěži dvojbobů | Foto: Edgar Su | Zdroj: Reuters

Pozitivní test Sergejevové potvrdil šéf ruského svazu bobistů Alexander Zubkov, jenž sám kvůli dopingu přišel o dvě zlaté medaile ze Soči. Podle něj měla třicetiletá závodnice v těle zakázanou látku trimetazidin obsaženou v léku na srdce.

Velký přehled hříšníků. Nejvíc dopingových případů bylo v Soči a Salt Lake City Číst článek





Sergejevová obsadila ve středečním závodu s brzdařkou Anastasií Kočeržovovou 12. místo. Pozitivní vzorek odevzdala při mimosoutěžní kontrole už v neděli. O pět dnů dříve podle Zubkova odevzdala test negativní. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) ani arbitrážní soud CAS se zatím nevyjádřily.



O první dopingový případ Olympijských sportovců z Ruska se v Koreji postaral curler Alexandr Krušelnickij a přijde o bronz ze soutěže smíšených dvojic.



Jeho nález meldonia spolu s pozitivním testem Sergejevové jsou pro Rusko vážnou komplikací před plánovaným jednáním MOV, který by měl v sobotu rozhodnout, zda formálně zruší pro zemi trest.



Rusové věřili, že suspendace by mohla být ukončena a už při nedělním závěrečném ceremoniálu v Pchjongčchangu by mohli mít zpátky svoji státní vlajku.