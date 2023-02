Předseda sportovní agentury Šebek: V případě války se ruští a běloruští sportovci nemají účastnit olympiády

Ruská agrese na Ukrajině pokračuje. Mezinárodní olympijský výbor přesto nevylučuje účast ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách, a to už příští rok v létě v Paříži. Hlavně kvůli tomu se v pátek 10. 2. uskuteční online setkání ministrů sportu členských států Evropské unie. Za Česko se ho zúčastní předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek. Praha 12:15 10. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Šebek na snímku z roku 2013 | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ještě před online setkáním s ministry sportu vás čeká jedna fyzická schůzka. V Praze se sejdete s ministrem zahraničí Janem Lipavským z Pirátů a předsedou českého olympijskéhovýboru Jiřím Kejvalem. O čem to bude, co budete řešit?

Situace případné účasti ruských sportovců na olympiádě v Paříži určitě přesahuje rozměr sportu a proto národní sportovní agentura se snaží koordinovat postoj České republiky i s vládou, a proto se zúčastním společného jednání s ministrem zahraničí a předsedou olympijského výboru.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor moderátora Jiřího Chuma s předsedou Národní sportovní agentury Ondřejem Šebkem

Předpokládám, že se nebudeme o ničem přesvědčovat, že postoj České republiky je jednotný a víceméně jsme všichni překvapeni těmi diskusemi Mezinárodního olympijského výboru o možné účasti Rusů v Paříži. Právě Mezinárodní olympijský výbor byl jedním z prvních, který vyzval k neúčasti ruských sportovců a nepořádání Mezinárodních akcí na území Ruska a Běloruska, tak nás překvapuje tento postoj.

Pojďme si to ještě ujasnit, jaké je teď to české stanovisko k účasti ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách?

Myslím si, že zcela jasné, pokud bude trvat válka, ruská agrese, v době olympijády by se ruští a běloruští sportovci neměli účastnit olympijských her v Paříži.

Přestaňte hrozit bojkotem her v Paříži, vyzývá Ukrajinu šéf Mezinárodního olympijského výboru Číst článek

Účast v diskusi

A to se nemůže nijak změnit, třeba kdyby Mezinárodní olympijský výbor opravdu chtěl, aby Ruskové a Bělorusové nastupovali na hrách v Paříži pod neutrální vlajkou, bez ruských symbolů, platilo by to i tehdy?

My rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru nejsme schopni ovlivnit jinak, než že se vymezíme proti tomu plánu nebo těm záměrům, které jsou v tuto chvíli opravdu záměry, a spíš se tady diskutuje o teoretické možnosti, jak by se ruští sportovci mohli kvalifikovat na olympiádu do Paříže z Asie. Ale myslím si, že ten odpor, který tyto diskuse zaznamenaly je poměrně velký, a právě proto Velká Británie iniciovala setkání ministrů sportů evropských zemí, kterého se zúčastní i zástupci Ameriky, Nového Zélandu, Austrálie a myslím si, že i výsledek toho jednání se dá predikovat, že bude apelovat na Mezinárodní olympijský výbor, aby od těchto úvah upustil.

Co od této schůzky online tedy očekáváte vy?

Očekávám diskusi. Zaprvé musím říct, že i význam této schůzky podtrhuje to, že se jí bude účastnit online formou i prezident Ukrajiny Zelenskyj, který si myslím, že je pobouřen reakcí předsedy Mezinárodního olympijského výboru, který ho vyzval, aby neinicioval tuto názorovou polemiku s Mezinárodním olympijským výborem, a myslím, že účast prezidenta Zelenského na tomto jednání potrhuje jeho význam a důležitost, jak to třeba i Ukrajinci vnímají. Olympijská soutěž má dávat pravidla všem jeho účastníkům, a pokud se ukrajinští sportovci účastní bojů nebo trénují v nějakých šílených podmínkách nebo v zahraničí a měli by soutěžit s ruskými sportovci, kteří využívají zázemí jejich armádních center, tak je to příklad nerovného boje.

Někteří ukrajinští sportovci v bojích i zahynuli. Ještě k tomu, co řekl předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach. Vyzval Ukrajinu, aby přestala hrozit tím možným bojkotem, odvolával se na olympijskou chartu, ale na straně Ukrajiny je třeba i Polsko. Co na to říkáte?

Myslím, že nejen Polsko. Na straně Ukrajiny je většina evropských zemí a myslím si, že to bude i výsledek dnešního jednání. Nechci to samozřejmě předjímat. My tam budeme deklarovat postoj České republiky, který je jednoznačný, myslím si, že během tohoto týdne v mediálních výstupech to potvrdil premiér, ministr zahraničí, já, jako autorita sportu, a i nově zvolený prezident generál Pavel se vyjádřil k tomu, že postoj České republiky bude jednoznačný.

Čeští olympionici o bojkotu her neuvažují. Se startem Rusů a Bělorusů v Paříži však nesouhlasí Číst článek

Postoj sportovců

Platí a zůstane platit to stanovisko olympijského výboru, který by plošný bojkot českým sportovcům určitě nenařídil a rozhodnutí by nechal čistě na nich?

Myslím, že diskutovat o bojkotu je předčasné. My bychom se teď měli vymezit proti tomu návrhu a o bojkotu her z české strany v tuto chvíli nikdo nemluví. Je to teď o tom, abychom dali jasné stanovisko, že pokud bude trvat ruská agrese, i v době olympiády by se ruští a běloruští sportovci účastnit neměli.

Dobře, ale jde o ty české sportovce. Těm by tedy nebylo nařízeno, aby se olympiády neúčastnili, bylo by to čistě na nich?

V tuhle chvíli o bojkotu nikdo nemluví a i stanovisko českého olympijského výboru je, že by bojkotu chtěl zabránit. Myslím, že to memento z roku 1984, kdy se nemohli zúčastnit naši sportovci olympiády v Los Angeles, bylo nepříjemné, protože to zhatilo mnoho sportovních kariér. Myslím, že je velmi předčasné mluvit o bojkotu. Měli bychom vyvinout maximální možné úsilí, aby Mezinárodní olympijský výbor dělal takové kroky, aby právě i možnou neúčastí ruských sportovců na olympiádě přiměl přemýšlet i ruské sportovce o tom, aby třeba i v rámci svého působení v Rusku se snažili svou formou pomoci, aby se ta agrese ukončila.

My jsme mluvili s některými českými sportovci. Víte o nějakém českém sportovci, který by případně ten osobní bojkot zvažoval?

Ne, nevím.