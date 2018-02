'Můžu mít placku, můžu být osmá.' Sáblíková bude obhajovat stříbro ze Soči v poslední rozjížďce

Zdravotní stav Martiny Sáblíkové se v dějišti olympijských her stále lepší. Bolavá záda českou rychlobruslařku trápí méně a to je dobrým příslibem nejen pro dnešní závod na tři kilometry, ale i pro možný start v Pchjongčchangu ve více disciplínách. Pchjongčchang, Kangnung 5:09 10. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Sáblíková v tréninku za Nikolou Zdráhalovou | Zdroj: ČTK

„Na dvou tratích pojede určitě, trojku a pětku chceme jet. Ale všechno vypadá dobře a až po trojce se rozhodneme, jestli pojedeme i patnáctistovku,“ říká Radiožurnálu o programu Martiny Sáblíkové trenér Petr Novák.

Jasno tak bude až o dnešním závodu na tři kilometry a jak on, tak Martina Sáblíková věří, že to bude závod medailový. Vždyť na této trati brala česká rychlobruslařka medaili ve Vancouveru i Soči.

Jenže rozšířit medailovou sbírku bude hodně složité. Sáblíková celou sezonu laborovala se zraněním a ani jednou nedokázala ve Světovém poháru na téhle distanci vyhrát. Adeptek na medaili je ve vyrovnané konkurenci celá řada.

„Stát se může všechno, můžu mít placku a můžu být i osmá, je to hrozně otevřené. Roli bude hrát rozlosování atd. Vlastně úplně všechno,“ přemýšlí Martina Sáblíková

Obhájkyně stříbra ve 12. jízdě nastoupí společně s Ruskou Voroninovou, což není ideální los. Sama by si přála jet s největší adeptkou na vítězství a obhájkyní zlata ze Soči Nizozemkou Wüstovou.

„Ireen vždycky rozjíždí rychle a měla bych ji před sebou. Hraje to obrovskou roli, protože trojka se nemůže rozjet pomalu. Musí se to rozjet a buď vydržíš, nebo nevydržíš. Tři čtyři desetiny z prvních dvou set metrů mohou hrát velkou roli,“ varuje.

Zdráhalová pomáhala i na dopingové kontole

Na olympijských hrách v Koreji musí české rychlobruslařky bojovat nejen se soupeřkami, Martina Sáblíková se musela prát i s dopingovou kontrolou.

„Nebyl by to takový problém, kdybychom šly hned na řadu, ale jak jsme dlouho čekaly, bylo to složité,“ popisuje ranní trable reprezentační parťačka a zároveň spolubydlící Nikola Zdráhalová.

„Když ráno vstanu, tak si dojdu na záchod. A když tě probudí a máš 50 minut čekat, tak mi to logicky prostě nejde a hrozně dlouho to trvá,“ směje se Martina Sáblíková.

A tak museli pro změnu čekat dopingoví komisaři, než dostali, co potřebovali. Více než hodinu a půl. Nakonec musela Martině Sáblíkové pomoct právě Nikola Zdráhalová, kterou shodou okolností vybrali na zkoušku ve stejnou dobu.

„Pak jsem poprosila paní komisařku, jestli Nikola může se mnou do kabinky, aby si se mnou mohla povídat, že je to domácí atmosféra. Pak teprve jsem se vyčurala,“ dodává už s úsměvem medailová naděje Sáblíková.

Česká rychlobruslařská dvojice doufá, že tímhle má mimosoutěžní odběry za sebou, potkat je ale můžou ještě po závodech, zvlášť když na ně medailistky chodí povinně.

Průběh závodu, který začne ve 12 hodin českého času, vám přiblížíme na serveru iROZHLAS.cz, v reportážních vstupech na Radiožurnálu. Přímý přenos slyšíte po skončení biatlonu na digitální stanici Radiožurnál - Olympijský speciál.