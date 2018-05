Od Nagana po Pchjongčchang. Indický sáňkař má za sebou šest zimních olympiádách a chystá se na sedmou

Členy indické výpravy na zimních olympijských hrách šlo zatím vždy spočítat na prstech jedné ruky. Stálicí od roku 1998 je ale Šiva Kešavan. Šestatřicetiletý sáňkař, který trénuje v Himálaji na kolečkových saních, měl po svých šestých hrách v Pchjongčchangu končit kariéru. Rád by se ale podíval i do Pekingu. Manali/Indie 13:12 15. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Indický sáňkař Šiva Kešavan na hrách v Soči. | Foto: Reuters

„Byl to pro mě nepřekonatelný zážitek. Prvně jsem cítil, že to nedělám jen pro sebe, ale že mám i zodpovědnost,“ vzpomíná v dokumentu Daleko od domova Šiva Kešavan.

Poprvé se indický sáňkař představil na olympijských hrách v roce 1998 v Naganu.

„Říkáme o něm, že je jedním z miliardy. A on doslova je. Indie má asi 10 medialí ze zimních sportů a všechny patří jemu,“ uvádí na adresu desetinásobného medailisty mistrovství Asie novinář Vivek Mukherdží.

Kešavan se zúčastnil šesti olympijských her a čtyřikrát nesl indickou vlajku. Této pocty se mu dostalo v Naganu, Salt Lake City, Vancouveru a Pchjongčchangu.

„První hry jsem zažil v roce 1998 a stále jsem nedostal ani jednu rupii. Všechny sportovní asociace sídlí v Dillí. V nížině, kde lidé ani neví, co je to sníh,“ vysvětluje Kešavan. Právě nedostatek financí indického sáňkaře vždy limitoval. Se sháněním peněz ale pomáhá Šivovi i manželka Namita, která kvůli tomu opustila svou práci.

Čína před domácí olympiádou v roce 2022 propaguje lyžování, na svahy chce dostat až 138 milionů lidí Číst článek

„Stal se z toho náš společný sen. Pomáhám mu a on dělá to, co má rád. Vždy jsem mu věřila,“ říká Namita Kešavanová v dokumentu Daleko od domova.

V případě olympijských her v Soči Kešavan dokonce sehnal peníze na trénink i díky neznámým dárcům na internetu.

„Vyhlásili jsme, že na kombinézu natiskneme jména všech lidí, kteří mě finančně podpoří. Měl jsem tedy kombinézu, kde byly desítky tisíc jmen. Najednou jsem cítil, že mám opravdu hodně fanoušků,“ usmívá se Kešavan.

V Pekingu jako skeletonista nebo bobista?

Letošní olympijské hry v Pchjongčchangu měly být pro šestatřicetiletého indického sáňkaře těmi opravdu posledními. I kvůli dceři.

Japonci chystají mistrovství světa v koulování. Chtěli by ho vidět i na olympiádě Číst článek

„Během sezony jsem pět až šest měsíců pryč. Za tu dobu se vidíme tak dva možná tři dny. To mě hodně bolí. Teď ale také vím, že nezávodím jen za sebe. Je tu moje dcera a chci, aby se jednou mohla ohlédnout a říct si, co její táta dokázal. Třeba bude i hrdá a bude to pro ni inspirace,“ říká Kešavan.

Nezdá se ale, že by Šiva Kešavan měl teď trávit víc času doma. Už totiž myslí na své sedmé zimní olympijské hry.

„Jako sportovec bych rád zkusil něco nového. Možná skeleton nebo boby. Zároveň chci ale pomáhat i mladým sáňkařům, aby se probojovali na olympijské hry. Do Pekingu bych tak mohl jet jako skeletonista, bobista nebo i trenér. Pořád ještě nevím,“ prohlásil v rozhovoru pro olympijskou televizi Šiva Kešavan - nejrychlejší Ind na ledě.