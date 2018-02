Sladkokyselý sjezd Jana Hudce: 'Stál jsem na startu a věděl, že nemám na medaili'

„Bylo to pěkné, ale sladkokyselé tím, že jsem stál na startu a věděl jsem, že nemám šanci na medaili. Chtěl jsem ukončit sen tak, že se dostanu na olympiádu ve stavu, kdy můžu bojovat o medaili. A to jsem vůbec nebyl, ani blízko. Ale chtěl jsem to dokončit, tak jsem riskoval a sjel jsem, co jsem mohl. Bohužel to nestačilo,“ řekl v cíli Jan Hudec.

Říkal jste, že jste rád, že jste dojel do cíle celý. Bylo to hodně nebezpečné?

Bylo. Obecně tato trať není tak nebezpečná. Sice každý sjezd na svěťáku je, ale v porovnání to tu tak nebezpečné nebylo. Spíš v tom mém fyzickém stavu. Vůbec nevím, jestli mám křížový vaz, mám vykloubené rameno.

Ale to riziko jsem bral v úvahu a připravil jsem se nejlíp, jak jsem se v tomhle stavu připravit mohl. Riskoval jsem, abych nedostal deset sekund, je to šest. Tři by byly hodně dobrý výkon.

Radiožurnál natáčel váš Olympijský rok. Nějaký čas to vypadalo, že olympiádu prožijete doma. Může vás potěšit aspoň to, že tu jste?

Určitě by to doma byl bezpečnější, ale jsem vděčný, že jsem dostal šanci sem přiletět a ukončit můj sen a kapitolu života. Ještě zítra máme super G a věřím, že můžu zajet líp, než jsem zajel sjezd. Ukončit to tak, že jsem se úplně netrápil. Dneska mě to trošku mrzelo, zítra to zkusím.

V cíli jste se krátce potkal s maminkou, co jste si stihli říct?

Moc slov jsme neprohodili, nemuseli jsme nic říkat. Ona cítí, co cítím já. Ví, čeho jsem dosáhl a jaké mám v životě trápení, čím jsem prošel, cesta sem nebyla lehká. Nemuseli jsme si nic říct, spíš se obejmout.

XXIII. zimní olympijské hry v Pchjongčchangu:

Sjezdové lyžování:

Muži - sjezd:

1. Svindal 1:40,25, 2. Jansrud (oba Nor.) -0,12, 3. Feuz (Švýc.) -0,18, 4. Paris (It.) -0,54, 5. Dressen (Něm.) -0,78, 6. Fill (It.) -0,83, 7. Kriechmayr (Rak.) -0,94, 8. Roger (Fr.) -1,14, 9. Mayer (Rak.) -1,21, 10. Sander (Něm.) -1,37, ...38. Forejtek -4,54, 45. Hudec -6,17, 46. Zabystřan (všichni ČR) -6,35.