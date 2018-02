'Jsem strašně naštvaná a zklamaná.' Skikrosařka Kučerová těsně vypadla ve čtvrtfinále

Skikrosařka Nikol Kučerová skončila v olympijském závodě v Pchjongčchangu 14. Ve čtvrtfinále narazila na nejlepší dvě ženy z posledního mistrovství světa ve Španělsku a po vyrovnaném souboji nakonec do semifinále nepostoupila. Po soutěži, kterou vyhrála Kanaďanka Serwaová, byla v rozhovoru pro Radiožurnál z výsledku zklamaná. Pchjongčchang 4:59 23. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nikol Kučerová | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

Nikol, čtvrtfinále vypadalo hodně vyrovnaně, nakonec to nedopadlo. Jaké jsou vaše aktuální pocity?

Jsem strašně naštvaná a smutná. Samozřejmě tam bylo spoustu chyb, ale to je v každé jízdě, kde jedete ve čtyřech. To se nedá jet čistě. I Sandra (Näslundová) s Fany (Smithová) se tam třely.

Sandra Näslundová a Fany Smithová jsou špička. Těší vás, že jste s nimi dokázala držet krok?

Myslím, že mě to bude těšit tak za týden. Možná v Rusku, až budu na svěťáku, tak si na ně budu víc věřit. Na Sandru si věřit je fakt těžké, to je suverénka. Ale Fany už se mi v minulosti povedlo předjet. Teď vím, že se dají zajet všechny, ale teď mi je to fakt úplně jedno, protože jsem prostě naštvaná.

Podmínky se oproti kvalifikaci dost změnily, napadlo asi 5 centimetrů sněhu. Vyhovovalo vám to?

Popravdě moc ne. Možná to pro nás všechny bylo bezpečnější. I včera už to bylo dobré, podmínky se úplně změnily. První tréninky jsme létaly daleko za dopady, pak byl klučičí závod a byl šílený.

Nám se to včera zpomalilo a krásně všechno vycházelo a bylo to super. A najednou na dnešek napadlo, musely jsme úplně změnit, jak skáčeme. Ale hlavně je blbé, že je jen jedna stopa, kterou se dá jet, nedá se předjíždět.

Před cílem je rovina čtyř skoků a není šance. I kdybych je udělala fakt super a jela vlastní lajnu, tak není šance. Byla jen jedna rychlá vyjetá a tu jely ony.

V osmifinále tam byl hodně nepříjemný pád Kanaďanky Sherretové. Poznamenalo vás to nějak? Musela jste třeba déle čekat?

Neviděla jsem to. Byla jsem nahoře ve stanu a slyšela jsem, jak všichni zakřičeli. Pak jsem se ohlédla na obrazovku, jak jí seškrabovali. Nevím, co se jí stalo, ale doufám, že bude v pohodě.

V televizi jsem zahlédla, jak si sedla a zase si lehla, tak možná bude mít něco s nohama, těžko říct. Doufám, že to nebude nic vážného, je to možná hnusné, ale my jsme na tom trošku zvyklé. Člověk se snaží si říkat, že nesmí dělat chyby.

Může mít závodnice na startu i strach, když vidí takový pád?

Spíš se nad tím nedá přemýšlet, protože pád může být v našem sportu kdykoli a tady jich bylo. Jen po trénincích odpadly čtyři holky, závodník se musí koncentrovat, aby všechno udělal, jak má. Pokud by měl fakt strach, tak je lepší nestartovat.

Při závodě byla téměř plná tribuna, vidět jsou hlavně švédské vlajky, jak se v tom jezdí?

Nahoře to naštěstí není slyšet a když člověk přijede dolů a postoupí, jako jsem postoupila v první jízdě, je to fajn. Když nepostoupí, je to o to smutnější, když člověk ví, že ti, co mi fandili, jsou trochu zklamaní, to mi je líto.

XXIII. zimní olympijské hry v Pchjongčchangu:

Akrobatické lyžování:

Ženy - skikros:

1. Serwaová, 2. Phelanová (obě Kan.), 3. Smithová (Švýc.), 4. Näslundová (Švéd.), v malém finále: 5. Baronová (Fr.), 6. Anderssonová (Švéd.), 7. Lüdiová (Švýc.), 8. Kennedyová-Simová (Austr.), ve čtvrtfinále: 9. Ofnerová (Rak.), 10. Bergerová Sabbatelová (Fr.), ...14. Kučerová (ČR).