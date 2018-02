První Češi v akci. 'Šanci na dobré umístění má každý,' věří Koudelka před kvalifikací

Olympijský oheň ještě v Jižní Koreji nehoří, ale některé české sportovce už čekají důležité soutěže. Skokani na lyžích mají před sebou kvalifikaci na středním můstku v době, kdy se olympijské hry ještě naplno nerozběhly. Pchjongčchang 7:26 8. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z pětice českých skokanů nebude kvalifikaci skákat jen Lukáš Hlava (vlevo) | Foto: Pavel Lebeda | Zdroj: Český olympijský výbor

„To hlavní přijde, až bude zapálený plamen,“ říká Radiožurnálu Lukáš Hlava. Čeští skokani budou mezi prvními naostro bojujícími sportovci na hrách v Pchjongčchangu a právě Hlava mezi nimi bude chybět, nevešel se do nominace.

Do kvalifikace na středním můstku tak nastoupí čtveřice Vojtěch Štursa, Viktor Polášek, Čestmír Kožíšek a Roman Koudelka.

„Zatím nijak nervózní nejsem, protože tu nepatřím mezi favority. Sezona je rozjetá tak, jak je rozjetá. Docela mě to mrzí a ubíjí, ale v našem sportu je možné cokoli,“ věří Roman Koudelka, který není s dosavadním průběhem sezony moc spokojen.

„Už se hodněkrát stalo, že někdo překvapil a nevidím důvod, proč by se to nemělo opakovat. Šance na pěkné umístění je vždycky od každého z nás, v tom máme výhodu proti jiným sportům,“ vysvětluje nejlepší český skokan posledních let.

Když budeme počítat i Turín 2006, kde byl jako předskokan, jsou to jeho čtvrté olympijské hry. První tréninkový skok se mu nepovedl, jenže během dalších pokusů se z 63,5 metru dostal až na rovných sto.

Naopak pro Vojtěch Štursa je pod pěti kruhy poprvé. „Já v žádném případě nejsem flegmatik, ale po průběhu sezony už si moc nepřipouštím nervozitu, že jsme na olympiádě,“ říká debutant a jako vzor mu může sloužit osm let starý příklad bývalého reprezentačního kolegy.

„Aby to nedopadlo jako Martin Cikl ve Vancouveru, který seděl na lavičce, říkal si: ‚Já jsem na olympiádě,‘ a skončil pátý od konce v kvalifikaci,“ varuje Štursa sám sebe před znervózněním při pohledu na olympijské kruhy.

Kvalifikace skokanů na středním můstku začne v půl druhé odpoledne českého času.