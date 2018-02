Je to velká čest, říká vlajkonoška české olympijské výpravy Eva Samková před slavnostním zahájením

Jedna z celosvětové nejsledovanějších akcí roku začne už v pátek v poledne českého času oficiálním slavnostním ceremoniálem v jihokorejském Pchjongčchangu. Českou výpravu povede s vlajkou na stadion snowboardkrosařka Eva Samková a za ní se seřadí přibližně 40 sportovců, tedy necelá polovina z celkové nominace. Pchjongčchang 10:15 9. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Samková bude vlajkonoškou české výpravy na slavnostním zahájení olympijských her. | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

„Moc děkuju všem našim sportovcům, kteří hlasovali. Měla jsem takové tajné zprávy od skokanů, že mi dali nějaké hlasy. Takže díky, skokani, o vás vím. Moc děkuju, je to velká čest,“ povídala nadšená a překvapená Eva Samková.

Do hlasování o vlajkonoše české výpravy se zapojilo 62 z 93 sportovců a bylo to vůbec poprvé, kdy si na zimní olympiádě svého hlavního reprezentanta na zahájení vybírali sami závodníci. O to větší váhu má pro Evu Samkovou její speciální role.

„Pro mě je to mnohem větší zážitek, protože mě zvolili sportovci. Pamatuju si, když jsem šla na tom nástupu minule, jak to bylo hezké, a to jsme šli jenom v davu. Takže je to určitě velká čest,“ říkala Samková.

Zahájení se nezúčastní čeští hokejisti, snowboardistka a lyžařka Ledecká, biatlonové naděje Vítková s Moravcem ani rychlobruslařky Sáblíková s Erbanovou. Na pětatřicetitisícovém publikum se naopak těší zástupci menších sportů, jako třeba sáňkařka Tereza Nosková, která se chystá na zdejší mrazivý večer.

„Stoprocentně termo, dvě mikiny, vestu, bundu, kalhoty a teplé boty,“ vypočítává dvacetiletá závodnice, co všechno si vezme na zahájení na sebe.

Nakonec by ale měla být podle předpovědí při slavnostním ceremoniálu nejmenší zima za poslední týden - jen kolem minus čtyř stupňů.