Trenér Ledecké Bank: Nejradši by pořád trénovala, budu jí pomáhat ve všem, co si vymyslí

Trenére, jak jste viděl snowboardové vítězství Ester?

Byl jsem strašně nervózní. Myslím, že role favoritky je daleko horší než role, kterou měla v super-G.

Myslíte, že trať byla spravedlivá? Byla delší než ve Světovém poháru.

Myslím, že jí to spíš vyhovuje. Z lyžování je zvyklá na trati kolem minut a tři čtvrtě, třeba ve sjezdu. Mohla v tom mít oproti soupeřkám výhodu.

Pomohlo jí, že je z lyží zvyklá i na vyšší rychlosti než ostatní dívky na snowboardu?

Určitě to pomůže. Je to stejný princip, jako když člověk jede po dálnici třeba 160 a pak zpomalí na osmdesátku. Vypadá to jako zpomalený film, i když osmdesátka je docela rychlost. Myslím, že to může fungovat podobně.

V čem je výjimečnost Ester, že vstoupila do historie vítězstvím jak na lyžích, tak na snowboardu?

Nejdůležitější důvod je, že strašně maká a navíc ji to baví. Užívá si každý trénink, nejradši by trénovala pořád, což samozřejmě taky nejde.

Nemrzí vás trochu, že nakonec nemohla startovat i v lyžařském sjezdu?

Mrzelo by mě to, kdyby nezajela super-G, protože před olympiádou jsme byli rozmrzelí z toho, že nemůže sjezd jet. Kdyby super-G nedopadlo tak, jak dopadlo, tak by mě to mrzelo, protože program se dal postavit jinak.

Ale asi to tak mělo být a nakonec to asi bylo dobře. Všechno do sebe zapadlo a máme dvě zlata.



Je to motivace do další práce s Ester?

Samozřejmě. Člověk si to závodění užívá. Když se brácha (Ondřej Bank) dostával dopředu a jel s lepším startovním číslem než s šedesátkou. Člověk si to víc užije a dobré výsledky znamenají lepší startovní čísla. Všechno bude daleko příjemnější.

Kde vidíte budoucnost Ester? Byl byste rád, aby jen lyžovala, nebo je kombinace lyží a snowboardu to pravé?

Já můžu vidět její budoucnost, jak chci, ale to záleží to na Ester. Je to otázka pro ni. Budu jí pomáhat v čemkoli, co si vymyslí.