VIDEO: Pozor, veverka! Rakušanka měla ještě před Ledeckou nečekaného soupeře

Ester Ledecká se chystala na svůj start, před ní v osmifinále bojovaly o postup do čtvrtfinále Daniela Ulbingová s Ruskou Milenou Bykovovou. Rakušanka měla náskok, jenže nedaleko před cílem se na trati objevila chlupatá překážka – veverka.

Středně velký hlodavec si to namířil přímo do červené dráhy, ve které Rakušanka jela o postup do čtvrtfinále.

Devatenáctiletá závodnice musela zvolnit, přesto zvíře málem přejela hranou snowboardu. Nečekanou situaci ustála a udržela i náskok. Do čtvrtfinále postoupila s půlsekundovým náskokem.

Snahy mistryně světa v paralelním slalomu o olympijskou medaili vzaly za své o několik minut později. Ze závodu ji nevyřadilo žádné zvíře, ale Ester Ledecká s téměř sekundovým náskokem. Češka si pak dojela pro druhé olympijské zlato, veverka už se v závodě neobjevila.

Drobný incident zaujal olympijské fanoušky především v Japonsku, kde jsou hlodavci populární. „Co? Veverka? Teď tam proběhla veverka, kdo by to byl řekl. Trochu mě to vyděsilo, ještě že se nic nestalo,“ reagoval komentátor japonské televize.