Den D pro Evu Samkovou, obhájkyně zlata je ve finále

Dívat se na @SamkovaEva je prostě slast. Nikdo jinej na světě takhle nejezdí. Jinak po své jízdě první v kvalifikaci, už by tam neměla být žádná favoritka. Postup rovnou do čtvrtfinále je jistej. Od 4:15 znovu živě na @Radiozurnal1. Celé to dnes komentuje @JakuMarek1