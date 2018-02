Slzy před startem a zlatá písnička. Trenér ani otec Ledecké nevěřili, že mají olympijskou šampionku

„Pořád se ještě vzpamatovávám. Uvnitř se raduju a užijeme si to,“ řekl Radiožurnálu v cíli super-G trenér Ester Ledecké Tomáš Bank.

První dojmy Ester Ledecké: Nerozumím, nevěřím. Snažím se vyhrát každý závod a teď se to povedlo Číst článek

Co vás napadlo ve chvíli, kdy Ester projela cílem?

Byl jsem na trati, kde není žádná obrazovka. Profrčela kolem mě, v ruce jsem měl mobil s livetimingem, ve vysílačce jsem slyšel Ondru, který něco říkal. Říkal jsem si, že bude pátá, šestá. A pak jsem se podíval na mobil a zjistil jsem, že je první. Tak jsem se zaradoval a pak už mi všichni jen gratulovali.

Ester prý před závodem měla nějaké problémy. Mohl byste být konkrétnější?

Ester je perfekcionistka a nepovedla se jí zkušební jízda, která byla hodně brzo a trať byla ve stínu. Skoro spadla. Možná si v krizové situaci i lehce pohnula se zády. Byla rozmrzelá a byly tam i trošku slzičky.

Zlatou olympijskou jízdu Ester Ledecké sledoval i její otec, zpěvák Janek Ledecký a také v cíli i před mikrofonem Radiožurnálu těžko hledal slova:

Co se vám honí hlavou?

Pořád jsem to nedokázal zpracovat. Je to obrovská satisfakce. Ester si to zaslouží, protože to, co odevzdává sportu, si málokdo dokáže představit, natož aby něco podobného dělal.

Můžete být konkrétnější?

To nesmím prozrazovat, to je tajemství. Ta dřina je neuvěřitelná. Ale ona miluje, co dělá. Miluje i tu dřinu. Její největší trik je, že miluje se udřít málem k smrti na tréninku. Ze všeho nejvíc miluje moment, kdy přijde na start, ťukne si hůlkami nebo se rozhoupe na prkně a skočí do tratě.

Zlatá Ester Ledecká na tiskovce odpovídá na dotaz: Proč si nesundáte brýle? "Na rozdíl od ostatních holek jsem na tohle nebyla připravená, takže jsem si ráno neudělala make-up." :-) :-) Potlesk, zvláště od novinářek. pic.twitter.com/I2WsZoKkEU — ASC Dukla (@ASCDukla) 17 February 2018

Kdy jste byl naposledy takhle dojatý?

Jsem z ní dojatý každou chvíli. Vždyť ona předvádí takové výsledky, to je pořád něco. Nevím, co ještě chystá.

Není zlatý olympijský příběh námětem pro nějakou píseň?

Už mě pošťuchovali zahraniční novináři. Uvidíme, co z toho vypadne.

Jak by začínala?

Jak zpívá Ondra Hejma, že modrá je dobrá, tak bych začal tak, že zlatá je lepší.