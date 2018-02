Matthias Mayer ukončil norskou nadvládu, vyhrál super G

Obhájce zlata ze Soči Jansrud zaostal za Mayerem o 18 setin. Feuz a Jansrud si dojeli v Koreji již pro druhou medaili. Ve sjezdu byl Nor druhý a Švýcar třetí.

Z kvarteta českých lyžařů si vedl nejlépe dvacetiletý Filip Forejtek, který obsadil 34. místo. Hned za ním skončil Ondřej Berndt.

Norové ovládli super-G na předchozích čtyřech olympiádách. Jejich vítěznou sérii přerušil až Mayer, který si vynahradil zklamání ze čtvrtečního sjezdu, kde coby obhájce vítězství skončil až devátý.

Sedmadvacetiletý lyžař se stal teprve druhým rakouským vítězem této disciplíny v historii her po Hermannu Maierovi, který triumfoval v roce 1998 v Naganu. Zároveň překonal svého otce Helmuta, který skončil před třiceti lety v Calgary při olympijské premiéře superobřího slalomu druhý.

Sladkokyselý sjezd Jana Hudce: 'Stál jsem na startu a věděl, že nemám na medaili' Číst článek

Mayer, který v super-G vybojoval loni v lednu dosud poslední vítězství ve Světovém poháru, je druhým mužem, jenž dokázal na olympijských hrách opanovat obě rychlostní disciplíny. Před ním se to povedlo Norovi Akselu Lundu Svindalovi, který k triumfu v superobřím slalomu z Vancouveru 2010 přidal ve čtvrtek sjezdařské zlato.

Svindal se dnes musel spokojit s pátým místem. Před obhájce titulu se dostal Francouz Blaise Giezendanner, který překvapil čtvrtým místem.

XXIII. zimní olympijské hry v Pchjongčchangu:

Sjezdové lyžování:

Muži - superobří slalom:

1. Mayer (Rak.) 1:24,44, 2. Feuz (Švýc.) -0,13, 3. Jansrud (Nor.) -0,18, 4. Giezendanner (Fr.) -0,38, 5. Svindal (Nor.) -0,49, 6. Kriechmayr (Rak.) -0,69, 7. Paris (It.) -0,74, 8. Sander (Něm.) -0,77, 9. Cook (Kan.) -0,79, 10. Kline (Slovin.) -0,92, ...34. Forejtek -3,62, 35. Berndt -3,86, 40. Zabystřan -5,24, Hudec (všichni ČR) nedokončil.