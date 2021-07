Vondroušová v těžkých podmínkám vybojovala postup. ‚Je tu velké dusno, hrálo se mi špatně‘

Dvě české tenistky postoupily z úvodního kola olympijského turnaje, na kurtu ale strávily v Tokiu hodně rozdílnou dobu. Zatímco Barboře Krejčíkové kazašaská soupeřka Dijasová vzdala kvůli zranění po necelé půlhodině, Markéta Vondroušová bojovala na dvorci skoro dvě hodiny. Její souboj s Nizozemkou Bertensovou se protáhl na tři sety – i tak ale nakonec svoji premiéru na hrách zvládla a může se těšit na další utkání, i na ledovou koupel. Rozhovor Tokio 13:39 24. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká tenistka Markéta Vondroušová | Foto: ASANKA BRENDON RATNAYAKE | Zdroj: Reuters

Přijměte gratulaci k postupu do druhého kola olympijského turnaje. Jak jste si ten zápas užila? I když já říkám užila, ale možná jste si ho protrpěla, protože jste ho absolvovala v neuvěřitelném horku. Jaký byl?

První set jsme hrály úplně na slunci, takže to bylo docela těžké. Pak se nám trochu posunul stín a už to bylo příjemnější, ale je tady stále dusno, hraje se v tom špatně. Navíc jsme měly docela dlouhé výměny, takže to bylo těžké až do konce. Jsem ráda, že jsem to vyhrála, prohra by hodně bolela.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s tenistkou Barborou Vondroušovou

Na centrálním dvorci jsem si všiml, že tenisté a tenistky mají k dispozici takové roury, kterými nejspíš pořadatelé pouští studený vzduch. Bylo to tak i na vašem kurtu? Využívala jste je?

Pořadatelé to pouští při každém točení, ten studený vzduch ze strany je docela příjemný, alespoň se trochu osvěžíme. Jak padl ten stín, už to nebylo tolik potřeba, ale samozřejmě to hodně v tomto vedru pomůže.

Vypijete toho v těchto podmínkách výrazně víc než za normálních okolností?

Já se celkově moc mimo tuto zemi nepotím. Ale tady jsem při zápase úplně mokrá, hrozně piju a celkově jsou ty podmínky těžké. Zvykala jsem si na to, ale myslím, že dnes jsem ty tři sety zvládla dobře.

ONLINE: Tenistka Krejčíková na olympiádě postoupila díky skreči soupeřky, ve 2. kole je i Vondroušová Číst článek

Barbora Krejčíková si pochvalovala, že na kurtu díky tomu, že její soupeřka zápas vzdala, strávila velmi málo času. Vy jste naopak o vítězství musela bojovat dvě hodiny. Co to s vámi udělá do příštích dnů?

Určitě půjdu na nějakou regeneraci, asi půjdu do ledu. Ale pro tyto zápasy já tenis hraju a jsem ráda, že jsem to vydržela až do konce a neměla problém s kondicí. Pro mě je důležité, že vím, že takto můžu hrát a dohrávat to.

Když porovnáte grandslamový a olympijský turnaj, jaký je mezi nimi ve vnímání toho turnaje rozdíl?

Pro mě je to vlastně skoro grandslam. Je to olympiáda, když se to řekne, je to velké. Už jen to, že tady jsem, je pro mě úspěch. To, že jsem teď dokázala vyhrát, je taky skvělé, ale chci makat dál a rvát se o každý bod.