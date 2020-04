Odložené hry v Tokiu by se měly uskutečnit podle původního programu, řeší se i olympijská vesnice

Letní olympijské hry v Tokiu se příští rok uskuteční podle stejného programu, jaký byl plánován pro letošek. Dohodli se na tom zástupci koordinační komise Mezinárodního olympijského výboru a japonských pořadatelů, kteří se teď ještě musí dohodnout s vlastníky jednotlivých sportovišť. Tokio 19:57 16. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sídlo Mezinárodního olympijského výběru v Lausanne. | Foto: Denis Balibouse | Zdroj: Reuters

Jednání konsolidační komise trvalo asi hodinu a půl a po něm viceprezident Mezinárodního olympijského výboru John Coates a zástupci organizačního výboru her v Tokiu asi hodinu mluvili s novináři prostřednictvím videokonference.

Tokio 2020 by nestihli, posunuté hry ano. Některým sportovcům v trestu za doping může odklad pomoci Číst článek

Japonští organizátoři uvedli, že nechtějí měnit dějiště jednotlivých soutěží. Zároveň ale přiznali, že zatím nejsou dohodnutí s vlastníky všech 43 sportovišť, která by letní olympijské hry měla hostit. Některá jsou sice státní, jiná ale patří soukromníkům.

Kromě jednotlivých sportovišť řeší organizátoři ještě otázku olympijské vesnice, protože ta se po skončení her měla stát pro některé Japonce novým domovem - 11 developerů mělo na podzim předat byty novým nájemníkům. Společnosti jsou prý nakloněny tomu, aby sportovci příští rok bydleli ve vesnici tak jak to bylo naplánováno pro letošek. Stejně jako u sportovišť ale platí, že k dohodě ještě nedošlo.

Petice nezávislého centra na podporu bydlení navrhuje, že by olympijská vesnice mohla dočasně nabídnout bydlení bezdomovcům, objevily se i návrhy, že by se byty mohly využít pro izolaci lidí s mírnými příznaky nemoci COVID-19.

Připomeňme, že letní olympijské hry v Tokiu se měly původně uskutečnit letos od 24. července do 9. srpna, kvůli pandemii koronaviru ale musely být o rok odloženy. Nově by tedy měly začít 23. července 2021. Detailní organizační plán a program odložených her chtějí pořadatelé zveřejnit do května.