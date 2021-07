Olympiáda bez diváků. V Tokiu je kvůli koronaviru nouzový stav, na tribuny nesmí ani domácí příznivci

Japonská vláda ve čtvrtek v Tokiu po několika týdnech uvolnění znovu zavedla kvůli stoupajícímu počtu nakažených nouzový stav. Platit by měl do 22. srpna, olympijské hry skončí 8. srpna. „Neměli jsme jinou možnost,“ řekla předsedkyně organizačního výboru Seiko Hašimotová k rozhodnutí o pořádání olympijských her před prázdnými tribunami.

Na olympijské hry se nominovalo 116 českých sportovců, první do Tokia letí vodní slalomáři Číst článek

Konání olympijských her a podle japonského premiéra Jošihideho Sugy nouzový stav nebrání. „Myslím, že dokážeme zorganizovat olympijské hry díky těmto opatřením bezpečně,“ řekl novinářům.

„V řadě regionů počty nových případů (covidu-19) klesají, ale v oblasti Tokia od konce minulého měsíce stále stoupají,“ uvedl Suga k vyhlášení nouzového stavu v Tokiu a třech sousedních prefekturách. „Musíme zpřísnit opatření, abychom zabránili rozšíření infekce po celém Japonsku, zvlášť s ohledem na nové mutace,“ dodal.

Úřady v japonské metropoli ve čtvrtek evidovaly 896 nových případů nákazy, což je o třetinu více než před týdnem. Zhruba 30 procent infekcí připadá v zemi podle agentury Reuters na nakažlivější variantu delta.

Předseda MOV Thomas Bach už po příjezdu do Japonska oznámil, že je připraven podpořit „veškerá opatření, která budou nezbytná k zajištění bezpečných olympijských a paralympijských her pro všechny účastníky i obyvatele Japonska“.

Už v březnu bylo rozhodnuto, že se na olympijské hry nedostanou žádní fanoušci ze zahraničí. Dosavadní plány ale počítaly tím, že domácí diváci by mohli stadiony a haly zaplnit až na padesát procent kapacity, přičemž maximum bylo stanoveno na 10 000 lidí.