Americké zlato s českou příchutí. Olympijský golfový turnaj vyhrála dcera bývalého tenisty Kordy

Přestože oba rodiče Kordovi jsou bývalí elitní tenisté, z jejich tří potomků se tomuto sportu věnuje jen jednadvacetiletý syn Sebastian, který se momentálně drží na 45. místě žebříčku ATP.

Golfový turnaj vyhrála v Tokiu světová jednička Nelly Kordová, Spilková skončila třiadvacátá Číst článek

I tak ale můžou být manželé Kordovi náležitě hrdí na sportovní úspěchy všech svých dětí. Sestry Jessica a Nelly se totiž profesionálně věnují golfu. A to velmi úspěšně.

Starší Jessica má v 28 letech na svém kontě dva tituly na okruhu LPGA Tour. Mladší, třiadvacetiletá Nelly, která je čerstvou světovou jedničkou, dokonce šest, včetně prestižního majoru KPMG Women's PGA Championship z letošního června.

Teď navíc získala ještě zlatou olympijskou medaili, když ovládla soutěž v Tokiu, kde skončila se skóre 17 ran pod par.

„Bylo to dost stresující, ale udržela jsem to a tvrdě jsem bojovala. Měla jsem za sebou dobré turnaje, ale to automaticky neznamená, že zahrajete dobře. Tak nějak se snažíte očekávání dát stranou, prostě hrát, uspět a užít si olympijskou zkušenost,“ popisovala Nelly Kordová zlatý triumf.

Rodiče Petr i Regina hájili během kariéry barvy Československa a Petr pak i Česka, v roce 1998 vyhrál titul na Australian Open. Jejich děti se ale narodily v USA a cítí se být hlavně Američany.

Starší Jessica přitom hrála ještě do 15 let za českou reprezentaci, pak ale „přestoupila“ do národního týmu země, kde se narodila a kde trávila většinu času.

„S českou reprezentací jsme měli dohodu, že za ni budu hrát do svých patnácti let. Pak jsem se měla rozhodnout, co dál. A uvědomila jsem si, že za USA mám více možností se rozvíjet. Mohu hrát třeba Ryder Cup. Kromě toho: takřka celý rok žiju v Americe,“ říkala tehdy pro pro MF Dnes.

To Nelly hrála za Spojené státy od začátku, ani ona ale české kořeny nezapře. Přesvědčit se o tom mohli třeba diváci během letošního Turnaje šampionek LPGA.