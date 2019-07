Japonci pro sportovce udělají maximum, říká dráhař Bábek rok před olympijskými hrami v Tokiu

Když se v roce 1964 připravovali na vůbec první olympijské hry v Japonsku, nejlepší představu o dálném ostrovním státu měli nejspíš ti sportovci, co jako malí četli rodokaps. Pryč ale s nadsázkou. I když Japonsko už dlouho není zemí, co se otevírá světu po druhé světové válce, hry, které za rok začnou v Tokiu, budou pro olympioniky znovu hodně speciální. Tokio 13:11 30. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Tokiu je olympijská atmosféra cítit už rok před zahájením her. | Foto: Rodrigo Reyes Marin | Zdroj: Reuters

Jak připomíná na svém youtubovém účtu Český olympijský výbor, Věra Čáslavská je v Japonsku pořád natolik populární, že tamní televize o legendární gymnastce stále točí reportáže a nic na tom nemění ani to, že fanoušci, co na její tři zlaté olympijské závody a navrch jeden stříbrný chodili v Tokiu do haly, jsou dnes přinejmenším šedesátníci.

Japonci sportovce obdivují, ty úspěšné zbožňují. A Tomáš Bábek varuje, aby se čeští sportovci na podobný zájem podobně jako na vrtochy počasí nebo náročnou aklimatizaci připravili. Jako dráhový cyklista je sice zvyklý závodit na ovále, japonské ostrovy má ale proježděné křížem krážem. Dva roky soutěžil v tamní keirinové lize.

„Japonci jsou velmi pohostinní. Mají rádi přítomnost známých lidí. Určitě se můžou těšit, že si tam z nich Japonci sednou na zadek, pokud to má někdo ze sportovců hodně rád. A taky na to, že pro ně udělají maximum. Z tohoto pohledu bych řekl, že to bude pro sportovce krásné,“ říká Bábek.

Také olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek dělá sport, který je v Japonsku populární, a také on se nemusí bát, že na jeho turnaj dorazí příští rok ti diváci, u kterých nadšení z fandění výrazně převyšuje povědomí o sportu. Judo v Tokiu bude jedním z vrcholů příštích her a Krpálkovy kariéry.

„Japonsko je můj druhý domov. Je to země, ve které jsem byl opravdu nejvíckrát, když vynechám Českou republiku. Rozhodně se tam těším a jsem nadšený, že tam olympiáda bude. Pro nás judisty je svátek, když se koná taková velká akce v Japonsku,“ říká Krpálek.

Na plné tribuny se ale mohou těšit i sportovci, co se věnují disciplínám, které nejsou Japoncům tolik vlastní. Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval potvrzuje, že zájem o hry je obrovský. A platí to vlastně i pro nadšení organizátorů, i když jednat se v Japonsku musí podle místních pravidel. A možná i proto Češi zatím nemají svůj Olympijský dům.

„Nedávno byly dány do předprodeje vstupenky a ukázalo se, že zájem je zhruba desetkrát větší, než je kapacita hledišť. Z toho vycházíme, že tam bude o hry velký zájem a že bude celým městě olympijská atmosféra prostoupena. Pro nás nebylo úplně jednoduché se seznámit a sžít s městem a japonskou kulturou a chováním Japonců, protože je to velmi odlišné od ostatních olympiád, které jsme měli, ale teď už jsme to myslím pochopili,“ říká Kejval.

A připravení na hry jsou už téměř i Japonci. Národní stadion v Tokiu má krátce před dokončením a ve skluzu není ani dalších osm nových sportovišť. Změn v metropoli si všímá i Veronika Ageiwa, tlumočnice a překladatelka, která v Japonsku žije.

„Tokio se připravuje už delší dobu, ale teď to úplně kulminuje. Celé město rozkvétá, natírají se mosty, přestavují se vlakové zastávky, aby byly bezbariérové, všude výtahy, všechno se začíná blýskat. Určitě se na to Japonsko chystá hodně,“ popisuje Veronika Ageiwa.

Na přípravy mají Japonci čas do příštího července a jak se na letní olympijské hry připravují vybraní čeští sportovci, to vám Radiožurnál přiblíží v časosběrném dokumentu Olympijský rok. Natáčet bude mimo jiné s judistou Lukášem Krpálkem, skateboardistou Maximem Habancem, tenistkou Karolínou Plíškovou nebo lezcem Adamem Ondrou.