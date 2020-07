Olympiáda bez diváků by byla pro sportovce tragédie. Nedokážu si to představit, říká Jiří Kejval

V pátek měly v japonském Tokiu odstartovat letní olympijské hry. Kvůli pandemii byly ale o rok odloženy. Podle nových průzkumů asi 70 procent Japonců nechce, aby se olympiáda vůbec konala. Co by se stalo, kdyby byly hry v Tokiu zrušeny úplně? „Pro řadu sportovců by to byla tragédie, ale má to i ekonomický rozměr. Zasáhlo by to hlavně světové sportovní federace,“ řekl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval ve 20 minutách Radiožurnálu.

Praha 20:33 23. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít