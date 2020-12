Přeju nám všem, aby olympiáda byla, říká Špotáková. Šéf olympijského výboru Bach věří i v účast diváků

Na konci letošního roku už můžeme vyhlížet sportovní akce, které jsou na programu v tom novém. Jednou z celosvětově nejvýznamnějších a nejsledovanějších akcí bude odložená olympiáda v Tokiu. Ta začne přesně za sedm měsíců, poprvé v historii v lichém roce, a to z notoricky známého důvodu. Odklad her zapříčinila celosvětová pandemie koronaviru. Tokio 12:04 23. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olympijské hry v Tokiu mají začít 23. července 2021. | Foto: Athit Perawongmetha | Zdroj: Reuters

24. března byla zpravodajskou jedničkou v různých koutech světa informace o ročním odkladu her. Letní olympiáda má v tomto století pravidelně divácký dosah přes 3 miliardy lidí a je to akce, která přesahuje hranice sportu.

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) v posledních měsících ujišťuje, že v novém termínu už se v Japonsku o medaile bojovat bude, stále ale není jasné za jakých podmínek. Prezident MOV Thomas Bach ale věří, že i přes neustále dramatickou koronavirovou situaci ve světě, dorazí na sportoviště i diváci.

„Čím dál víc věříme, že na tribunách budou v omezeném počtu diváci. Kolik a za jakých podmínek, to ale teď nikdo neví, protože to závisí jen na budoucím vývoji,“ řekl Bach.

„Věřím, že hry bez diváků nebudou. Ale i kdyby byly, tak si člověk na startu musí představit ty miliony diváků, co sedí za obrazovkami, moc nám to přejou a fandí svým favoritům,“ povídá bronzový kajakář z poslední olympiády v Riu a také dvojnásobný mistr světa Jiří Prskavec.

Vodní slalom je tradičně silným českým sportem, což platí také o atletice. Od rozpadu Československa vybojovali atleti medaile na všech letních olympiádách a výrazně se o to zasloužila i světová rekordmanka v oštěpu Barbora Špotáková.

„Musíme všichni věřit, že ta olympiáda bude. Přeju to všem sportovcům, nám všem... co sportovcům, ale celému světu, protože to je jedna z nejkrásnějších událostí,“ doplňuje dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková, která by chtěla v létě útočit na svou čtvrtou medaili z her v řadě.

Slavnostní zahájení výjimečné akce v japonském Tokiu je v plánu 23. července 2021 – poprvé v novodobé historii olympijských her v lichém roce.