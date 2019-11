Zájem o vstupenky na olympijské hry v Tokiu je obrovský, organizátoři vypsali další loterii

Japonští fanoušci mají další šanci získat vstupenky na olympijské hry v Tokiu, které jsou při enormním zájmu v pořadatelské zemi nedostatkovým zbožím. Pořadatelé vypsali na příští týden další kolo loterie, ve kterém bude k dispozici více než milion lístků. Tokio 13:02 8. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Tokiu je olympijská atmosféra cítit už rok před zahájením her | Foto: Rodrigo Reyes Marin | Zdroj: Reuters

Zatím se jich ve dvou kolech losování rozdělilo mezi obyvatele 3,57 milionu. Počet žadatelů organizátoři nezveřejňují, ale podle odhadů až desetinásobně převyšuje nabídku.

Na olympijské soutěže v příštím roce je celkem k dispozici 7,8 milionu lístků. Minimálně sedmdesát procent, tedy přibližně pět a půl milionu, by mělo být rozděleno mezi japonskou veřejnost. Zbytek se prodává v zahraničí nebo je vyhrazen pro sponzory, národní olympijské výbory či mezinárodní sportovní federace.

Nadcházející loterie bude poslední exkluzivní nabídkou pro Japonce. Na jaře bude další nabídka otevřena zároveň i zahraničním zájemcům, přičemž se už nebude losovat, ale rozhodne pořadí při nákupu.

Ve třetím kole loterie nebudou k dispozici vstupenky na maraton, který se z iniciativy Mezinárodního olympijského výboru navzdory odporu místních politiků přesunul kvůli počasí z Tokia do severnějšího Sappora. Zatím totiž není určena trasa v nové destinaci. Není také jasné, zda a případně jakou kompenzaci dostanou fanoušci, kteří si už zakoupili vstupenky pro sledování doběhu maratonu na stadionu v Tokiu.

Pořadatelé očekávají, že z prodeje lístků utrží přibližně 800 milionů dolarů (zhruba 18,4 mil. Kč). Tento příjem by měl tvořit značnou část provozního rozpočtu financovaného ze soukromých zdrojů, který činí 5,6 milionu dolarů (cca 129 mil. Kč). Z veřejných zdrojů by mělo jít na olympiádu podle vládního auditu dalších 25 milionů dolarů (575 mil. Kč). Organizátoři ale tvrdí, že je to zhruba polovina. Nesoulad souvisí s rozpory kolem toho, co se má zahrnovat mezi přímé náklady na pořádání OH.