Pětibojařská trenérka pěstí udeřila vzpurného koně a nabádala k tomu i závodnici. Z her ji vyloučili

Trenérka německých moderních pětibojařů Kim Raisnerová už nezasáhne do olympijských her v Tokiu. Pěstí udeřila koně, který odmítal skákat, a zároveň hlasitě nabádala svoji svěřenkyni Anniku Schleuovou, aby udělala to samé. Mezinárodní unie moderního pětiboje (UIPM) v sobotu oznámila, že trenérka byla z her vyloučena.

