Podle Kejvala přijde ČOV odložení her na 15 až 20 milionů. Celkové náklady vyjdou až na 180 miliard

V pátek měly začít letní olympijské hry v Tokiu. Kvůli pandemii koronaviru se ale přesunuly až na příští rok. Jednotlivé výpravy tak mají víc času na přípravu, zároveň ale odložení bude finančně náročné pro všechny zúčastněné. Praha 18:38 21. července 2020

„Pravda je taková, že celá přípravná část se bude dělat dvakrát, protože to, co jsme udělali do března, můžeme z velké části smazat. Můžeme začít zase od začátku, což jsme už udělali,“ říká předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval.

Přípravu české výpravy na odložené letní olympijské hry usnadňuje, že zůstane zachována olympijská vesnice i sportoviště. I tak ale Kejval odhaduje, že odložení her na příští rok vyjde v přepočtu až na 180 miliard korun.

„Očekává se, že zvýšené náklady obecně, to znamená, že to nepůjde na vrub jednoho subjektu, jsou někde v úrovni dvou až osmi miliard dolarů. Největší část půjde asi na vrub organizačního výboru a té japonské části,“ říká Kejval.

Mezinárodní olympijský výbor už nyní uvolnil ze svých rezerv 800 milionů dolarů, tedy přes 18,5 miliardy korun.

„Jde to na podporu mezinárodních federací, protože ty jsou živy především z příjmů z olympijských her. Netýká se to třeba fotbalu a některých velkých federací,“ vysvětluje Kejval.

„Zároveň 37 milionů dolarů jde na podporu národních olympijských výborů, především těch menších, které nemají žádné prostředky k tomu, aby zvýšené náklady na olympiádu pokryly,“ dodává Kejval, podle kterého odložení her v Tokiu na rok 2021 bude stát ČOV 15 až 20 milionů korun navíc.

„Do toho počítáme i náklady, které máme na olympijské festivaly a tak dále,“ říká Kejval.

ČOV už se také začal připravovat na zimní olympijské hry, které mají v Pekingu začít jen pět měsíců po skončení letních her v Tokiu.