Letní olympijské hry v Tokiu, které byly kvůli pandemii koronaviru odloženy na příští rok, začnou 23. července 2021. Největší sportovní akce světa se tak posunula bez jednoho dne přesně o rok. Jak bylo původně naplánováno, zahajovací ceremoniál bude v pátek a ten závěrečný po 15 dnech bojů o medaile v neděli 8. srpna 2021. Většina českých sportovců nový termín her vítá. Praha 19:05 30. března 2020

„Myslím, že spoustu sportovců po celém světě vyvedli z nejistoty. Je dobré, že se tohle velké rozhodnutí udělalo v předstihu,“ prohlásil kajakář Vít Přindiš po oznámení nového termínu letních olympijských her v Tokiu.

‚Spoustu sportovců vyvedli z nejistoty.' Čeští olympionici vítají nový termín her v Tokiu

„Myslím, že je to dobrý signál především pro sportovce, že znají svůj cíl a přesné datum, na které se teď mají upnout. Myslím, že na to čekali, protože samozřejmě nejistota v tom, na kdy se mají připravovat, není úplně nejlepší stav. Navíc v případě českých sportovců si většina přála letní termín,“ tvrdí sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor. A jeho slova potvrzuje judista Lukáš Krpálek.

„Já tohle rozhodnutí vítám, že je to víceméně ve stejném datu, jako to mělo být letos. Je to pro mě dobré a jsem za to rozhodnutí rád,“ říká držitel zlaté medaile z Ria Krpálek.

Letní olympijské hry v Tokiu budou opravdu v létě, bez jednoho dne přesně rok po původním termínu. Začnou v pátek 23. července 2021.

„Pro nás atlety je to mnohem lepší, než kdyby se olympiáda konala třeba na jaře, protože jsme zvyklí, že je sezona nějak rozplánovaná, a většinou máme vrchol v srpnu nebo maximálně v září, takže nejlépe víme, jak se připravit na tenhle čas,“ dodává překážkářka Zuzana Hejnová.

„Sportovní termínovka je jasně daná, třeba do jarních termínů by se olympijské hry cpaly na úkor velkých profesionálních lig v Evropě a ve Spojených státech velmi těžko,“ vysvětluje předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Třeba plavkyně Simona Kubová si ale přála, aby olympijské hry byly na jaře. „Už zkrátka nejsem nejmladší. To posunutí o rok je pro mě docela dlouhá doba. Trošku jsem doufala, jestli nebudou v dubnu nebo v květnu. I teplotně by to bylo trošičku lepší, že tam nebudou taková vedra, jako v srpnu bývají,“ vysvětluje Kubová.

V jarní termín olympijských her v Tokiu doufal také střelec Jakub Tomeček. „Je to pro mě trošku překvapení. Osobně jsem si myslel, že to bude na jaro, jak zpočátku uvažovali, protože oznamovali, že každý měsíc, týden, den prodlení stojí strašné množství peněz. Asi bych byl radši, kdyby to bylo na jaro. Nicméně si myslím, že vzhledem k situaci, která momentálně je, by to bylo komplikované,“ říká Tomeček.

