Vysmáté i ubrečené. České plavkyně ve štafetě neuspěly, týmová spolupráce je ale semknula

Barbora Seemanová byla ze všech českých plavkyň nejrychlejší, ale přesto se svým výkonem spokojená nebyla.

„Byly tam nějaké rezervy, které se pokusím vylepšit. Nejsem z mého osobního výsledku úplně nadšená, ale myslím si, že je to takový čas, který bych měla na vysoké úrovni plavat,“ řekla Radiožurnálu Seemanová.

Jednadvacetiletá plavkyně chce jako jediná z české výpravy na této trati ještě na olympijských hrách uspět. Pro Aniku Apostolon nebo Barboru Janíčkovou to byla totiž jediná olympijská tempa. A Kristýna Horská se tím alespoň připravila na svůj hlavní závod.

„Jsem hrozně ráda, že jsme štafetu vůbec mohly plavat. První padesátka se mi plavala dobře, šla jsem do toho jak o život, ale finiš mě trochu kousnul,“ říká Horská. „Vím, že to nebylo úplně takové, jak jsme si to představovaly, ale byl to první start na olympiádě. Mám ho za sebou a věřím, že budu jen lepší.“

A to hlavně proto, že poplave svůj preferovaný styl prsa. Horská se do štafety dostala, protože letos měla lepší čas než Simona Kubová, díky štafetě se nyní rozehřála i na svou hlavní trať. „Myslím, že mi to pomohlo. I proto, že v týmu jsem necítila takovou nervozitu.“

Zatímco Seemanová skupinu během rozhovoru pro Radiožurnál rozesmávala, Anika Apostolon je rozplakala. Pro rozenou Američanku to jsou sváteční chvíle, konečně je na olympijských hrách. Po závodě se tak rozplývala nad tím, jak krásný tým tato čtveřice utvořila. „Tohle je strašně krásná olympiáda pro mě. Tým vždy nade vše.“

„Rozhovor asi skončil‚“ utírala si slzy v očích smějící se Barbora Janíčková. „To je slza dojetí, je hrozně hezké, jak o nás mluví." I pro ní je Tokio premiérová olympijská zkušenost.

České plavkyně utvořily skvělý tým