Dobrý nápad, systém se líbí, shodují se před zahajovacím ceremoniálem her čeští vlajkonoši

„Tak já jsem se to dozvěděla pár dní zpátky, že je taková novinka. Pozdává se mi to jako dobrý nápad. Aspoň se tam vejde víc lidí,“ směje se Petra Kvitová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reakce českých vlajkonošů před zahájením her v Tokiu

Čtyřnásobná olympionička byla jako náhradnice, původně se mělo vybírat z jiných reprezentantek, ale kvůli problémům, se kterým se aktuálně česká výprava potýká, padla volba na ni.

Na slavnostní ceremoniál se těší a je spokojená i se svým doprovodem. „Tomáše znám jen od vidění, neznáme se osobně, potkali jsme se jen ve výtahu. Myslím, že to zvládneme. Bude trochu vyšší, ale co nadělám,“ říká Kvitová.

„Systém vlajkonoš-vlajkonoška se mi líbí. Myslím, že je pro olympijské hry důstojný. Je to ještě o to prestižnější, že můžu jít vedle tak skvělé sportovkyně, jako je Petra Kvitová,“ přidává se Tomáš Satoranský, který dovedl český tým až na olympijský turnaj.

Další český sportovec v Tokiu měl pozitivní test na covid, cyklista Schlegel je už čtvrtým nakaženým Číst článek

Hlavně díky tomu, co předvádí na zámořských palubovkách a v reprezentačním dresu, ho sportovci vybrali. Když se to dozvěděl, tak začal přemýšlet, jak moc bude při nástupu nervózní.

„Je to samozřejmě úžasný pocit. Mimořádné je už jen to, že jsme se kvalifikovali na olympiádu a můžeme být součástí naší výpravy. Asi budu nervóznější před jakýmkoliv zápasem. Je to ohromná pocta dostat tuto důvěru od ostatních sportovců,“ dodává Tomáš Satoranský.

Slavnostní ceremoniál začne od 13 hodin českého času, vysílat ho živě bude nová digitální stanice Radiožurnál Sport.