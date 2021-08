Mám husí kůži, je to úžasný pocit, radovaly se Krejčíková se Siniakovou po zisku zlatých medailí

Tenistky Babora Krejčíková a Kateřina Siniaková vybojovaly v Tokiu už čtvrté letošní olympijské zlato pro českou výpravu. V neděli dokázala sehraná dvojice ve finále ženské čtyřhry porazit švýcarský pár Belinda Bencicová, Viktorija Golubicová. O zlatém úspěchu se po utkání Siniaková s Krejčíkovou rozpovídaly pro Radiožurnál. Tokio 12:17 1. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková se zlatými medailemi. | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Gratuluji k zisku zlatých olympijských medailí. Jaké to je pro tenistky, které už mají tolik úspěchů? Spolu jste třikrát vyhrály grandslam. Jaké je vyhrát olympijské zlato?

Kateřina Siniaková: Je to výborný, boží, úplně nejlepší pocit. Hrozně moc si vážím toho, že se to povedlo, protože to asi hodně lidí očekávalo, ale tenhle týden byl opravdu těžký, měly jsme spoustu těžkých zápasů. Musely jsme se o to velice poprat a to se nám povedlo. Jsem hrozně moc ráda, že tu medaili máme. Děkuju. A děkuju i tobě, Baru.

Barboro, jaké to je nastupovat do olympijského turnaje z pozice největších favoritek?

Barbora Krejčíková: Bylo to náročný, ale snažila jsem si to nepřipouštět. Možná jsem měla výhodu v tom, že jsem hrála i singl, takže jsem si tolik nepřipouštěla, že jsme první nasazené a musíme vyhrát. Věděla jsem, že do toho musíme dát maximum, hrát každý zápas na sto padesát procent a nějak to dopadne. Kdyby se nezadařilo, nedalo by se nic dělat. Jsem hrozně ráda, že nám to takhle vyšlo. Myslím, že za všechnu tu dřinu a to všechno, co jsme spolu dokázaly, si to zasloužíme. Předváděly jsme dobrý tenis a mám z toho obrovskou radost. Vůbec jsem nevěděla, že je ta medaile tak těžká...

Jak je těžká? Táhne vám to krk dolů?

B. K.: Docela dost těžká. Hlavně když si člověk uvědomí, co všechno pro ni musel udělat a co všechno to pro mě znamená. I pro náš stát. Strašně moc lidí nás podporovalo a fandilo nám. Mám úplně husí kůži, je to úžasný pocit. Chci všem strašně moc poděkovat za to, jak nás podporovaly, a hrozně se těším do Česka, až tu medaili ukážu.

Kateřino, jak těžký byl ten finálový zápas? Vypadalo to, jako byste si udělaly terč na bekhendu Viktorije Golubicové. Byla taktika hrát do bekhendu této Švýcarky?

K.S.: Určitě to byla jedna varianta taktiky. Byl to těžký zápas, nervozita byla znát. Měly jsme dva dny volno a trochu jsme vypadly z turnajového rytmu, ale bylo super, že jsme pořád hrály, trochu jsme si počkaly a pak nám ten první set v zádech moc pomohl.