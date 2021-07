Tři tenisová želízka v olympijském ohni. Krejčíková, Siniaková a Vondroušová jsou v Tokiu v semifinále

Jestli v posledních dnech rádi a spekulujete o tom, kolik by mohli čeští sportovci přivézt medailí z olympijského Tokia, jistě byste neměli při svých propočtech zapomínat na české tenistky. Velkému úspěchu se přiblížily hned tři hráčky – Markéta Vondroušová, a po výhře nad Australankami Bartyovou a Sandersovou také deblistky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou. Od zpravodaje z místa Tokio 17:26 28. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková | Zdroj: Reuters

Kateřina Siniaková má svou šňůrku od akreditace propíchanou několika odznaky, které v olympijské vesnici vyměňuje s ostatními sportovci ze všech možných zemí. „Tady jich mám asi třicet. Myslím si, že i o tom ta olympiáda je,“ říká česká tenistka.

Jako sběratelka je tak úspěšná i mimo tenisové kurty a teď se může radovat třeba i z toho, že bude mít na lov odznaků ještě pár dní navíc. Pobyt v Tokiu si díky postupu do semifinále prodlouží a nakonec by si domů mohla přivést i jinou a přeci jen hodnotnější ozdobu - olympijskou medaili.

„Podle mě to je ohromný úspěch. I když nás všichni pořád pasují na to, že bychom měli celou olympiádu vyhrát, ty páry jsou tady podle mě hodně těžké a nevyzpytatelné. I podnebí je náročné. My ale budeme o medaili určitě hrát a na kurtu necháme všechno," říká spoluhráčka Siniakové Barbora Krejčíková, i když chvíli předtím prohlásila, že cesta za medailí bude stejně dlouhá jako ta z Prahy do Tokia.

To jiná čerstvá semifinalistka Markéta Vondroušová používá úplně jiné měřítko. „Před zápasem jsem si říkala, že pokud vyhraju, ta šance už bude velká. Uvidíme, semifinále je skvělý úspěch, ale teď už se asi může stát cokoliv,“ usmívala se Vondroušová po zápase, kde jí stačilo k postupu pouhých šest vítězných gamů.

Její soupeřka Španělka Paula Badosaová pak měla spíš než k medaili blíže ke kolapsu a v tokijské výhni zápas vzdala. „Ta výhra je trochu smutná. Paula byla hrozně vyčerpaná už po tom prvním setu, bylo jí dost zle, takže to byl docela smutný pohled. Takhle samozřejmě nikdo vyhrávat nechce. Ale jak se běhá v tom velkém vedru a hraje se ze všech sil, tak je to velmi těžké,“ vysvětluje Vondroušová.

V dalším zápase ji opět ve velkém horku čeká boj o finále proti Ukrajince Svitolinové.