Jídelnu i kartonové postele si pochvaluje. Vzpěrač Orság je nejtěžším členem české olympijské výpravy

Většina sportovců si hlídá váhu, každé kilo navíc může hrát velkou roli. Jsou ale disciplíny, kdy se naopak hodí přibrat. Jako příklad může posloužit Jiří Orság, český vzpěrač, který se v japonském Tokiu připravuje na svoje třetí olympijské hry. Od zpravodaje z místa Tokio 12:57 21. července 2021

Český vzpěrač Jiří Orság | Foto: Sergei Fadeichev | Zdroj: Reuters / TASS

„Řekl bych, že tady asi nebude nikdo těžší než já, asi budu nejtěžší člen výpravy. Tuším, že to jsem možná byl už i v Riu," směje se vzpěrač Jiří Orság.

Ještě před rokem měl něco málo přes 130 kilogramů, nyní se jeho váha blíží už 150 kilogramům. V japonské olympijské jídelně ve vesnici sportovců nestrádá. „Nesním toho málo, to bych kecal, kdybych řekl že jo. Za poslední rok jsem tu váhu začal tahat trošku nahoru, aktuálně mám nějakých 145 kilogramů, takže toho sním opravdu dost. Ale nemusím se bát, že by tu nebyl dostatek.“

Organizátoři her v Tokiu kromě několika druhů jídel vymysleli pro sportovce poměrně netradiční postele, jsou totiž z tvrzeného papíru. Olympionici prostě spí na postelích z papírových kartonů. A ani necelých sto padesát kilo není problém.

„Unese mě to úplně v pohodě. Kdybych nevěděl, že to je z kartonu, asi to ani nepoznám. Co se týká spaní, přijde mi to naprosto komfortní. Navíc tu máme zařízené kvalitní matrace, který nám sem dovezl Český olympijský výbor, takže za mě v pohodě. Já na tom spím jak miminko.“

Maso dvakrát denně

A odpočívat může Orság více než na minulých dvou hrách v Riu a Londýně. Funguje prakticky jen v hale pro oficiální tréninky, jakmile tam odloží činky, sportovní program pro něj končí. Pak už jen olympijská vesnice. U českého pořízka často také olympijská jídelna.

„Japonská kuchyně je samozřejmě specifická, ale v té jídelně je na výběr ze všech možných kuchyní. Je tam maso na grilu, je tam rýže, všechny možné přílohy, ryby... Člověk si opravdu vybere, na co má chuť, nebo co potřebuje.“

„Já jsem spokojený vždycky, pro mě je důležité, že tam to jídlo je. Nejsem moc vybíravý, jdu hlavně po masu, vezmu si nějaký salát, nějakou přílohu a nic mi nechybí,“ říká s úsměvem Orság.

K úplné spokojenosti po sportovní stránce by Orságovi stačilo páté místo, což by byl jeho nejlepší olympijský výsledek. Závodit bude ale až za 14 dní a tak můžeme ještě chvíli zůstat v jídelně.

„K snídani maso obvykle nemám, ale k obědu a k večeři si ho v drtivé většině dám. Občas mám akorát večer pocit, že jsem takový plný a nemám chuť, tak si dám něco lehčího, ale jinak tam to maso dvakrát denně je,“ přibližuje svůj jídelníček český sportovec.

Jediný český vzpěrač na olympijských hrách Jiří Orság nastoupí do závodů až druhý týden her, zvedat železo nad hlavu bude ve středu 4. srpna.