‚Když se sen rozplyne.‘ V pátek měla začít olympiáda, Japonci uspořádali komorní ceremoniál

Dá se předpokládat, že většina sportovců, kteří měli v Tokiu soutěžit, si na odložené hry občas vzpomene. Místo bojů o medaile tak teď mají v zásadě volno, které ale tráví většinou přípravou. Třeba rychlostní kanoista Martin Fuksa ale na zrušenou olympiádu v zásadě nemyslí.

„Jediná chvíle, kdy jsme si na to vzpomněli, byla na soustředění v Račicích, kde jsme byli v době, kdy jsme měli odlétat do Japonska. Ale jinak je Tokio pro letošek úplně pasé,“ řekl Fuksa.

Zbytečně se netrápí ani třeba plážová volejbalistka Markéta Nausch Sluková už chtěla po olympijské sezoně zakládat rodinu. Z toho prozatím sešlo. „Už jsem měla dostatek času to všechno přenastavit a ve výsledku se docela těším. Těch pozitiv je tam spoustu. Budeme mít s Bárou (Hermannovou) ještě víc času se připravit, což je fajn,“ řekla v rozhovoru zprostředkovaném agenturou Sport Invest.

Kromě konkrétních sportovců se v Tokiu měly poprvé v historii představit i některé sporty, které si teď na svou premiéru musí počkat. Mezi ně patří třeba skateboarding, sportovní lezení nebo surfing. Celkem se mělo soutěžit ve 339 disciplínách v rámci 33 sportů.

Komorní ceremoniál

Organizátoři si rok do startu her připomněli už podruhé. Zatímco vloni dosažení tohoto milníku oslavili show s ohňostroji, po koronavirové krizi se čtvrteční upomínka na sportovní svátek pod pěti kruhy odložený o jeden rok nesla v komorním duchu. Na prázdném Olympijském stadionu se o ni postarala plavkyně Rikako Ikeeová.

Na plochu potemnělého stadionu nastoupila v bílém kostýmu, pozvedla olympijský oheň hořící v lucerně a přednesla projev. „Pokud by šlo všechno podle očekávání, zítra touto dobou by se zde na Olympijském stadionu v Tokiu konal zahajovací ceremoniál olympijských her,“ uvedla plavkyně, jejíž vystoupení doprovázelo i připravené video z historie a příprav her.

Pro mnohonásobnou japonskou rekordmanku Ikeeovou se sen o letošním startu v Tokiu rozplynul už před koronavirovou krizí poté, co onemocněla leukémií „Myslím, že když vám cíl náhle zmizí přímo před očima, pocítíte ztrátu, kterou nelze slovy vyjádřit. Vím, jaké to je. Zažila jsem to, když mi diagnostikovali leukémii,“ řekla. „Budoucnost, kterou jsem brala jako jasně danou, se přes noc změnila v něco naprosto jiného,“ uvedla.

Rok 2020 podle ní připomněl, že sport není jen o sportovcích, ale i o práci dalších lidí. Vyzvala všechny, aby o nadcházejícím roku nepřemýšleli jako o odkladu, ale aby ho brali jako 2020 plus jeden. „Abychom dokázali překonat nepřízeň osudu, potřebujeme naději. Vzdálený plamínek naděje nám dává sílu pokračovat, nevzdávat se. Doufám, že plamen naděje se příští rok rozhoří právě na tomto místě,“ dodala.