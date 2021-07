‚Od počítače tvořím pro celý svět.‘ Češka navrhla olympijské dresy pro sportovce Německa a Izraele

Němečtí veslaři a paralympijský tým z Izraele se letos na olympiádě v Tokiu představí ve sportovním oblečení, které navrhla zlínská designérka Zuzana Oharek Bahulová. S týmy spolupracuje už několik let, na olympijské hry tvořila dresy počtvrté. Jako bývalá veslařka má výhodu a ví, co sportovci potřebují. Zároveň při své práci využívá animaci, kterou ve Zlíně vystudovala. Nejdůležitější je podle ní ale pokaždé nápad. Fotografie Zlín 11:24 23. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zlínská designérka Zuzana Oharek Bahulová | Foto: Petr Huser/Archiv Zuzany Oharek Bahulové

„Kolekce je tvořena z kombinézy, elasťáků, vesty a trička. Nejdůležitější pro veslaře je vždycky kombinéza,“ ukazuje designérka Zuzana Oharek Bahulová ve své pracovně dresy, ve kterých se na letošní olympiádě představí veslaři z Německa.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Příběh zlínské designérky Zuzany Oharek Bahulové zachytila redaktorka Veronika Žeravová

Na bílé kombinéze upoutá pozornost německá orlice v barvách národní trikolory. „Sama jsem závodně veslovala, tak mě tato myšlenka napadla pro německý národní tým už na hry v Londýně. Kameraman nebo diváci v televizi po celou dobu závodu hezky vidí německou orlici na straně dresu, potažmo závodníka,“ popisuje pro zlínský rozhlas.

Kromě dresů pro německý tým vytvořila Oharek Bahulová také kombinézy pro paralympioniky z Izraele.

Co pro designéra znamená připravovat sportovní kolekce pro olympijské hry? „Navrhovat pro čtvrté olympijské hry je pro mě něco jako čtvrtá medaile. Jsem na to hrdá, ale je za tím sousta práce. Zní to ohraně, ale když vás to baví a žijete tou danou věcí, tak když máte kus štěstí, tak to dopadne dobře,“ dodává.

Oblečení pro německé sportovce, které navrhla zlínská designérka Zuzana Oharek Bahulová | Foto: Petr Huser/Archiv Zuzany Oharek Bahulové

Nejdůležitější je podle ní nápad – návrh toho, v čem bude sportovní oblečení specifické a jaké prvky a barvy návrhář využije.

Návrhářka o olympijské kolekci: Byla jsem připravená na kritiku. Ale převažují spíše pozitivní reakce Číst článek

„Na začátku je diskuse s daným týmem nebo klubem. Docela slušně kreslím, takže si vezmu kus papíru a načrtnu to. V ten moment jsme schopni se naladit na stejnou notu. Takže na závodišti vymyslíme koncept, pak odjedu domů a po večer tvořím nějaké návrhy, které jim následně pošlu. Takže ve Zlíně sedím u počítače a tvořím designy pro celý svět,“ přibližuje Oharek Bahulová.

Nápad je někdy tak rychlý, že ho nakreslí na to, co je zrovna po ruce. „Některé skici si schovávám, protože mi přijde roztomilé, že kolikrát spoustu návrhů vzniklo na papírku nebo ubrousku.“

Paralympijský tým z Izraele se letos na olympiádě v Tokiu představí ve sportovním oblečení, které navrhla zlínská designérka Zuzana Oharek Bahulová | Foto: Archiv Zuzany Oharek Bahulové

Protože dříve profesionálně veslovala, tak se dokáže lépe vcítit do potřeb závodníků. „Možná bych se přirovnala ke sportovci, který čeká na startu na to, až se odmávne. Jen já jsem sportovec v jiné pozici, jsem u papíru a tužky, kdy čekám na to, až zákazník přijde.“

Ve své tvorbě zúročuje i animaci, kterou vystudovala. Na univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně pracuje jako designérka obuvi a pedagožka.

Němečtí veslaři a paralympijský tým z Izraele se letos na olympiádě v Tokiu představí ve sportovním oblečení, které navrhla zlínská designérka Zuzana Oharek Bahulová | Foto: Archiv Zuzany Oharek Bahulové