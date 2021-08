Vondrová postoupila na čtyřstovce do semifinále, zaběhla svůj osobní rekord

Lada Vondrová postoupila v Tokiu do olympijského semifinále na trati 400 metrů z třetího místa v rozběhu v osobním rekordu 51,14 sekundy. Juniorská mistryně světa Barbora Malíková při svém prvním startu na velké seniorské soutěži dosáhla času 52,83 sekundy a nepostoupila. Tokio 4:30 3. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká běžkyně Lada Vondrová | Foto: Lucy Nicholson | Zdroj: Reuters

Vondrová ubrala pět setin z času, jímž před třemi týdny v Tallinnu vyhrála mistrovství Evropy do 23 let. Za vítězkou rozběhu, majitelkou devíti olympijských medailí Američankou Allyson Felixovou, v cílové rovince stáhla ztrátu a skvělým finišem proklouzla do semifinále. V něm byla už před dvěma lety na mistrovství světa v Dauhá.

„I když tu nejsou lidé, je tu skvělá atmosféra. A že jsem mohla běžet vedle Alisson Felixové, to je masakr. Na osobní rekord budu útočit i v semifinále. O to tady pro nás bez medailových ambicí jde - udělat osobák a postoupit co nejdál,“ řekla Vondrová Radiožurnálu.

Malíková se naopak nepřiblížila svému času 51,23, jímž v Tallinnu získala stříbro. Ve svém rozběhu, který byl ze všech nejrychlejší, doběhla šestá. Obhájkyně zlata Shaunae Millerová-Uibová z Baham hladce vyhrála svůj rozběh za 50,50 a ještě šetřila síly na večerní finále na poloviční trati.

Sprinter Jan Jirka byl v rozběhu na 200 metrů diskvalifikován kvůli vyšlápnutí z dráhy. Čas 21,00, jímž o 55 setin zaostal za svým letošním českým rekordem ze Zlína, by stejně na postup nestačil.