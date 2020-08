Vakcína proti covidu ještě před Tokiem? ‚Přednostně pro sportovce, kteří pojedou na hry,‘ říká Kejval

Za běžných okolností by už byly olympijské hry v Tokiu minulostí. Právě v neděli by je totiž uzavřelo slavnostní zakončení. Kvůli koronavirové pandemii je ale stále nejistá i budoucnost her v Japonsku. Bude možné je uspořádat aspoň za rok? Výrazně by tomu pomohla vakcína. Praha/Tokio 19:49 9. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hry v Tokiu se posouvají na příští rok. | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

„V nejoptimističtějším případě se dá očekávat někdy na začátku příštího roku, pokud vše půjde a nic se nezastaví,“ říká pro Radiožurnál vedoucí Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové Jiří Beran.

Ten bere v podstatě jako hotovou věc, že vakcína bude hotová v dostatečném předstihu před olympijskými hrami.

„Aby bylo očkování dokončeno a ochrana byla definitivní a pořádná, tak je potřeba první dávka a měsíc na to druhá. Ta vytvoří plnou protektivní imunitní odpověď. Jsou tedy potřeba dva měsíce a zároveň, aby se sportovec dostal do finálního tréninku. To znamená poslední očkování v dubnu či květnu,“ doplňuje Beran.

Teď je ještě otázkou, aby v tu dobu bylo vakcín dostatek. Ideálně nejen pro sportovce, ti by ale mohli mít protekci. Minimálně podle informací, které má šéflékař Českého olympijského výboru Jiří Neumann od předsedy Českého olympijského výboru (ČOV) a člena Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Jiřího Kejvala.

Jak zareagují výbory?

„Na úrovni MOV se o tom samozřejmě jedná. Vakcíny by mohly být přednostně použity pro sportovce, kteří pojedou na olympijské hry do Tokia,“ popisuje Kejval.

A jak se ČOV podle Kejvala postaví k celé záležitosti? „Nutit nemůžeme. Doporučili bychom to, vyřešilo by se to však tím, že by očkování proti covid-19 bylo jednou z podmínek vstupu do olympijské vesnice. I takové opatření může být smluvně vázané, dovedu si to představit.“

Podle profesora Berana by pak bylo vhodné, aby analogicky Japonsko dostalo přednostně vakcíny pro běžné obyvatele, aby se olympijských her nemuseli bát kvůli případnému šíření nákazy.

Ostatně také prezident tokijského organizačního výboru Joširo Mori zdůraznil, že nalezení vakcíny je klíčem k uspořádání her.