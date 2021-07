Krpálek se těší na oslavy s Prskavcem, před Paříží zvažuje návrat do nižší váhové kategorie

Prožívali vzájemně své závody a přáli jeden druhému. Nakonec ve stejný den v Tokiu vybojovali zlaté olympijské medaile. Nejprve vodní slalomář Jiří Prskavec na kajaku a o pár hodin později také judista Lukáš Krpálek v hmotnostní kategorii nad sto kilogramů. „Byl to náš den, to je nadhérné. Těším se, až se uvidíme ve vesnici a zapijeme to,“ prohlásil šťastný Krpálek v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Tokio 16:03 30. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Krpálek se zlatou medailí z Tokia | Foto: Stanislav Krasilnikov | Zdroj: Reuters

Jaké to je být dvojnásobným olympijským vítězem?

Nevím, jestli mi to někdy dojde, vždy jsem si to přál. Když jsem po Riu přecházel do vyšší váhové kategorie, byla to pro mě velká motivace. Nikdy jsem ale nevěřil, že by se mi mohlo povést to, co v nižší váhové kategorii. Byl to nádherný den, přestože některé zápasy byly hodně taktické, abych neudělal žádnou chybu. Cíl byl ale jasný - vybojovat medaili. Že se povedla ta nejvyšší, mi bude asi hodně dlouho trvat, než mi dojde.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s olympijským vítězem v judu Lukášem Krpálkem

Jak těžká byla cesta ke zlatu, když to srovnáte s Riem?

Cesta byla velmi náročná. Zápas s Japoncem Harasawou byl pro mě jedním z nejtěžších, i protože byl pro něj na domácí půdě. Viděl jsem, jak všichni Japonci byli skvěle připravení a dokázali tu vybojovat spoustu zlatých medailí. Věděl jsem, že na mě bude stoprocentně připravený. To, že se mi ho podařilo porazit a dojít do finále, byl pro mě nejkrásnější okamžik. Když člověk ví, že má jistou medaili, je to nádherné.

Gruzínec Tušišvili, se kterým jsem se utkal ve finále, mě už dvakrát dokázal porazit, zápasy s ním nebyly nikdy dobré. Měl jsem z tohoto zápasu velký strach, nicméně se povedlo postavit taktický způsob boje a povedlo se přečkat ty první dvě minuty. Potom jsme viděli, že Gruzínec hodně odpadl a následně se podařilo vyhrát. Moc jsem nevěřil, že by se to mohlo povést.

Judista Krpálek opět bere olympijské zlato, ve finále porazil Gruzínce Tušišviliho Číst článek

Jaká bude oslava?

Prvně se musím ze všeho vyspat, protože dnešek byl velmi náročný. Hrozně se těším, až se uvidím s Jirkou Prskavcem, protože včera večer jsem mu psal, že mu budu nesmírně držet palce. Než jsem šel na zápasy, tak jsem si dokonce říkal: „Kdyby nám to tak vyšlo, kdyby to tak byl náš den...“. A nakonec byl, to je nadhérné. Těším se, až se uvidíme ve vesnici a zapijeme to.

Vedle vás tady stál judista Teddy Riner, který mohl dosánout zlatého hattricku (v Tokiu získal bronz, pozn. red.). Pokusíte se o něj vy v Paříži?

Před olympiádou jsem uvažoval o návratu do váhové kategorie do 100 kg. V tuto chvíli opravdu nevím, co bude večer nebo co bude zítra. V tuto chvíli nemůžu říct, co vymyslíme. Určitě se chci pokusit bojovat o olympiádu v Paříži a pokusit se uspět i tam. Už jen kvůli tomu, aby to mohlo být s českými fanoušky, a aby se na mě mohla přijet podívat rodina. Vím, že to pro mě bude náročné, přeci jen je to za tři roky a má sportovní kariéra se pomalu krátí. Udělám ale maximum pro to, abych startoval i v Paříži.